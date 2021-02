Internet est fasciné par Le weekendet pour cause.

Pour la représentation à la mi-temps du Super Bowl LV, le chanteur « Heartless » a donné un mélange stellaire de ses chansons à succès, dont « Can’t Feel My Face », « Starboy » et « Blinding Lights » entre autres.

Pendant le spectacle, le crooner R&B a chanté devant une chorale aux yeux brillants. Beaucoup ont comparé les chanteurs de sauvegarde à capuchon à Guerres des étoiles«Jawas et le robot C-3PO. Un utilisateur Twitter a écrit, « Halftime Jawa performance? #SuperBowl » avec gif du film culte classique. Un autre plaisantait, « J’ai auditionné pour le #PepsiHalftime mais je n’ai pas réservé. Félicitations à C3PO et à leurs ancêtres » et j’ai partagé une photo des chanteurs et du personnage du film à titre de comparaison.

Il y a aussi eu le moment où la star s’est emparée de la caméra et a trébuché à travers un funhouse en miroir, créant un effet vertigineux pour beaucoup de gens et créant un mème parfait. Peu de temps après, le Weeknd est devenu le centre de nombreuses blagues sur Internet – écartez-vous, Bernie Sanders! – avec des fans essayant hilarante d’expliquer ce que faisait exactement la superstar.