Ces mèmes de l’Inde contre les États-Unis sont la preuve que c’est « mon chemin ou l’autoroute »

Les Indiens ont une façon de faire les choses à leur manière, et cela peut être très différent de la façon dont le reste du monde le fait. Les Desis ont tendance à croire à «l’amour dur» et, comme tout autre pays, l’Inde a son propre ensemble d’idiosyncrasies. Les différences culturelles entre différents pays ne sont pas seulement intéressantes, elles peuvent aussi parfois être amusantes. Les mèmes du drapeau Inde vs États-Unis jouent sur cet élément et ils sont de retour sur Twitter une fois de plus. Par exemple, là où les Américains peuvent prendre une pilule pour un mal de tête, Desis peut opter pour du thé ; alors que l’anglais est une langue aux États-Unis, c’est une compétence en Inde ; et quand il s’agit de couples et d’un bon vieux PDA en Inde par opposition à celui des États-Unis, le moins dit le mieux. Littéralement.

: j’ai mal à la tête, donnez-moi un analgésique

: chai banado ☕ — ईcતા♡ (@iam_ishiiii) 13 juillet 2022

Le couple est sur la route

: ‍‍

: ‍♀️ ‍♂️ — ਸੈਮਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (@jattdijaneman) 9 juillet 2022

: oh tu as un nouveau tatouage

: pic.twitter.com/VGeUFrTmIU — Vanshhh (@VanshKansalji) 12 juillet 2022

: Félicitation pour ton passage

: Ab aage kya karega – Samcasme (@innocentBruhh) 12 juillet 2022

: Langue Anglaise

: Compétence anglais — Manish Pandey (मनीष पाण्डेय) (@join2manish) 12 juillet 2022

:: Y a-t-il une occasion spéciale aujourd’hui ?

:: pic.twitter.com/TtSYYXLP4R – itsriyusaini (@Riyu28) 12 juillet 2022

La rupture existe * – Nous ne sommes pas faits l’un pour l’autre.

– pic.twitter.com/oA3LHQHA6V — Sonu (@_sonu98) 11 juillet 2022

– C’est un bel endroit!

– lag salut nahi raha India hai! — Sushmita (@memesaheb_) 7 juillet 2022

: pourquoi as-tu oublié d’apporter ta copie de devoirs ?

: tiffin lana toh nhi bhulte ? – Anshika Malik (@ malikanshika43) 10 juillet 2022

Desis sont également de grands partisans de la philosophie “mon chemin ou l’autoroute”, et ils sont “comme ça seulement”. Alors que dans certains cas, cela peut être attachant, dans d’autres, cela peut ne pas être si anodin. Dans tous les cas, l’humour peut véhiculer des messages sociaux importants ou vous amuser tout au long de votre chemin.

Par exemple, pendant le mois de la fierté cette année, les personnes queer ont riposté aux marques, grandes entreprises et autres capitalistes arc-en-ciel qui ont tout cela pendant qu’ils cooptaient leurs luttes. Twitter était plein d’un modèle de mème qui est apparu comme une réfutation de cette pratique. Les gens commencent le tweet avec une préoccupation très légitime à laquelle sont confrontées les personnes marginalisées, mais à la fin, ils font la satire de la pratique du “partenariat”.

