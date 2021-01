Joe Biden remporte les élections américaines de 2020: les célébrités réagissent

Peu importe la fête avec laquelle vous êtes, il y a une chose que nous pouvons tout d’accord sur: la mode joue un rôle majeur en politique.

Qu’il s’agisse de bercer certains créateurs ou de choisir des couleurs et des silhouettes spécifiques, les vêtements peuvent faire une déclaration puissante. Jetez un œil à Kamala Harris‘frappant un costume blanc lors de sa victoire historique en tant que vice-présidente des États-Unis.

Elle est la première femme VP, ainsi que la première Américaine noire et sud-asiatique à détenir le titre. Il était donc logique que sa victoire révolutionnaire mérite une tenue tout aussi impressionnante, qui était intelligemment criblée de symbolisme. Son costume de pouvoir entièrement blanc représentait non seulement l’espoir et la positivité – deux choses que la couleur blanche véhicule – mais son ensemble était un clin d’œil au mouvement de suffrage des femmes.

Kamala n’est pas le seul politicien à faire une déclaration de style. En fait, la mode est la plus célébrée lors des bals inauguraux présidentiels. C’est un moment où les premières dames américaines, une poignée de célébrités chanceuses et de personnalités publiques se livrent au faste et au glamour pour célébrer le nouveau mandat du président des États-Unis, qui s’habille également pour impressionner.