Ces meilleurs collèges promettent de ne pas emprunter aux étudiants

À Lafayetteles familles dont le revenu familial peut atteindre 200 000 $ voient leurs besoins financiers satisfaits grâce à des subventions et au travail-études, sans aucun prêt.

« Nous avons l’obligation morale de veiller à ce que nos familles à revenus faibles ou modérés sachent que l’université est le meilleur investissement que vous puissiez faire en vous-même », a déclaré Hurd.

Le Colby College de Waterville, dans le Maine, applique une politique de non-prêt depuis 2008.

Pour Terra Gallo, spécialiste en politique environnementale, « la politique de Colby sans prêt et le fait que les besoins démontrés soient satisfaits et pris en compte étaient quelque chose qui était important pour moi et ma famille. »

« Je connais beaucoup de gens qui sont très endettés », a ajouté Gallo, 21 ans. « C’était quelque chose que je ne voulais pas. »

Jackie Hardwick, senior de Colby, de Jacksonville, en Floride, a également déclaré que le coût de la scolarité était la principale chose qu’elle envisageait lorsqu’elle examinait les collèges.