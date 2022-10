Ces masques “anti-triche” pour empêcher les étudiants de tricher sont devenus viraux sur les réseaux sociaux

La tricherie est une pratique courante chez les étudiants, en particulier pendant les périodes d’examens. Pour éviter cela, les étudiants d’un collège de la ville de Legazpi ont été invités à porter un couvre-chef pour les empêcher de jeter un coup d’œil sur les papiers des autres. Les images de ces “chapeaux anti-triche” sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Alors que beaucoup ont été vus portant les visages de leurs personnages de dessins animés préférés, d’autres ont été vus en train de créer des engins faits maison en carton. On peut également voir des gens utiliser des boîtes à œufs et d’autres matériaux recyclés.

S’adressant à Facebook, la professeure Mary Joy Mandane-Ortiz a déclaré qu’elle avait demandé à ses étudiants de préparer des couvre-chefs pour leurs examens de mi-session. De plus, elle leur a donné la permission d’être aussi créatifs que possible et les étudiants se sont déchaînés. Elle a partagé des images de ses élèves portant ces couvre-chefs. Regarde:

Elle s’est inspirée d’une technique qui aurait été utilisée en Thaïlande quelques années auparavant. En 2013, une image est devenue virale, montrant une salle d’étudiants universitaires à Bangkok en train de passer des tests tout en portant des “oreillettes”. C’étaient des feuilles de papier collées de chaque côté de leur tête afin d’obscurcir leur vision.

Pendant ce temps, plus tôt en septembre, un enseignant au Mexique a déclenché l’indignation en forçant les élèves à porter des boîtes en carton sur la tête lors d’un examen. Des parents enragés ont exigé que le Colegio de Bachilleres Del Estado De Tlaxcala, dans l’État mexicain central de Tlaxcala, renvoie l’enseignant pour cet acte, a rapporté Daily Mail UK.

Le professeur d’éthique et de valeurs, identifié comme Luis Juarez Texis, a fait porter à toute la classe des boîtes sur la tête, apparemment pour empêcher les élèves de tricher. “C’est ainsi que Luis Juarez Texis traite et humilie sa classe”, ont déclaré les parents dans un message sur Facebook, ajoutant qu’ils avaient demandé aux autorités de “protéger les droits des élèves” et de décourager ce type de “violence physique, émotionnelle et psychologique”. .”

Les photos montrent que les boîtes avaient des trous découpés pour les yeux et les visages alors que les étudiants semblent écrire sur des morceaux de papier sur leurs bureaux. Le collège a cherché à justifier l’exercice “ludique”, “dynamique”, en affirmant qu’il visait à aider “le développement psychomoteur des élèves”. Il a également affirmé que les étudiants avaient « consenti » à l’exercice au préalable, ajoutant qu’il « respectait les droits humains et individuels ».

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici