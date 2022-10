Ces mariés mettent le feu à la piste de danse

Le jour de votre mariage est sans aucun doute l’un des jours les plus spéciaux de votre vie. Bien que les cérémonies de mariage diffèrent d’un endroit à l’autre, une chose est commune à la plupart d’entre elles : les spectacles de danse. En fait, les mariages sont presque incomplets sans spectacles de danse. La mariée et le marié créent l’ambiance de l’amour en se lançant dans une danse sereine, tandis que les invités regardent le couple se balancer. Ces mariés semblent avoir poussé le spectacle de danse un cran plus haut en mettant littéralement le feu au sol. Une merveilleuse vidéo d’un couple de jeunes mariés frappant la piste de danse au milieu d’un cercle de feu a récemment fait surface sur Instagram. “Nuit de noces”, lit-on dans la légende.

La vidéo s’ouvre sur une mariée, vêtue d’une belle robe blanche, dansant avec son mari sur un sol en marbre. Bientôt, deux hommes versent une solution liquide sur le sol, encerclant le couple de jeunes mariés et dessinant une forme de cœur. Ce qui se passera ensuite vous épatera sûrement.

L’un des deux hommes met le feu à la solution à l’aide d’un briquet. Les flammes s’enflamment avec une magnifique étincelle de la pointe de l’illustration du cœur et englobent la mariée et le marié, créant un cœur de feu. La mariée et le marié continuent d’afficher leur danse à l’intérieur de l’anneau de feu pendant que les invités les regardent avec admiration.

La vidéo a laissé les médias sociaux divisés. Alors que certains ont adoré l’incroyable démonstration de romance, d’autres ont qualifié cela d’exploit dangereux. “Chérie, je vais mettre le feu au monde pour toi”, a lancé un utilisateur, qui semblait aimer le spectacle. Un autre utilisateur n’a pas été tout à fait impressionné lorsqu’il a écrit : « Comme c’est ridicule ! J’espère que personne ne prendra feu.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 8,5 millions de vues. Que pensez-vous de cette danse incroyable ?

