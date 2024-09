Ces magnifiques figurines du calendrier de 10 000 ans du Studio Ghibli sont en fait valables pour toujours. 【Photos】

Parce qu’un an, c’est bien trop court à passer avec Totoro, Sans-Visage et Kiki, n’est-ce pas ?

Le concept même d’un calendrier d’animation comporte un certain nombre de problèmes. D’un côté, il faut être un fan suffisamment grand pour vouloir l’exposer pendant une année entière, mais aussi ne pas être tellement attaché à l’œuvre d’art que l’on se sentira mal de devoir la ranger une fois l’année terminée et qu’elle ne remplit plus son rôle.

C’est une aiguille difficile à enfiler, mais Studio Ghibli Le magasin spécialisé a une solution alternative avec ce qu’il appelle son Calendriers Mannen (« 10 000 ans »).

Honnêtement, ils les sous-estiment avec cette partie « 10 000 ans », car ce sont en fait des calendriers qui peuvent être utilisés à perpétuité. Chacun des trois modèles (un pour Mon voisin Totoro, un pour Le Voyage de Chihiro et un pour Kiki’s Delivery Service) utilise des dés pour afficher le jour du mois et de la semaine, vous permettant de définir les côtés opposés sur la combinaison correspondant à l’année en cours.

Chacune des sculptures est faite de résine de polyester et de PVC, celle de Totoro étant la plus grande, avec 14 centimètres (5,5 pouces) de hauteur. Le grand gars jouant de son ocarina sur la cime de l’arbre est la première chose qui attire l’attention, mais il y a des détails délicieux partout, comme les esprits de suie qui se cachent ici.

Le Le voyage de Chihiro pièce (10,4 centimètres de haut) recrée le voyage mémorable en train Chihiro et Sans visage Ils se mettent en route pour rencontrer la sorcière Zeniba, un moment où le récit du film oscarisé prend un moment pour respirer et permet aux spectateurs de réfléchir à ce qu’ils ont vu jusqu’à présent et de se demander ce qui pourrait arriver ensuite.

Et enfin, les 11,6 centimètres Service de livraison Kiki calendrier des spectacles Kiki et le chat noir Jiji attendant les clients à l’intérieur de la boulangerie où opère leur jeune entreprise de livraison de colis.

Fidèle à l’amour de Ghibli pour la créativité, Donguri Kyowakoku dit de placer les dés où vous le souhaitez, et chaque ensemble comprend une matrice qui comporte simplement des illustrations liées à son anime sur ses côtés, afin que vous puissiez choisir celle qui vous plaît ou qui correspond à votre humeur du jour.

Ces calendriers perpétuels présentent un inconvénient par rapport à un calendrier papier : vous devrez changer manuellement les dés pour suivre la date et le jour actuels. Cependant, cela vous donne une raison/excuse pour arrêter ce que vous faites et prendre un moment pour regarder à nouveau le beau design au quotidien. C’est donc vraiment plus une fonctionnalité souhaitable qu’un inconvénient.

Le calendrier Totoro est vendu au prix de 7 700 yens (52 $ US), le Le voyage de Chihiro à 7 920, et le Kiki à 8 250, tous trois récemment réapprovisionnés dans la boutique en ligne Donguri Kyowakoku (Totoro ici, Le voyage de Chihiro iciet Kiki ici)

