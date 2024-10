Ces lunettes intelligentes liront vos émotions et surveilleront ce que vous mangez

« Nous pouvons gérer ce que nous mesurons, mais ce que nous mesurons principalement, ce sont des choses comme l’argent ou la vitesse », explique Nduka. « Ce que nous ne pouvons pas vraiment mesurer, c’est la qualité. Et la qualité est une question d’émotions. Et les émotions peuvent être ressenties avec plus de sensibilité grâce aux expressions.

Vision IA

L’humanité se demande depuis longtemps si l’IA peut vraiment savoir ce que ressentent les gens, et la plupart des réponses se résument à : eh bien, probablement pas. Même sans un tas de caméras avancées et une intelligence artificielle, la lecture des émotions peut être délicate.

« Évaluer les émotions à travers les expressions faciales est quelque peu discutable », déclare Andrew McStay, professeur et directeur du Laboratoire d’IA émotionnelle à l’Université de Bangor au Royaume-Uni. McStay dit que même si l’entreprise utilisait l’IA pour « lisser » les données collectées par les capteurs afin de les rendre plus utilisables, il n’est pas convaincu qu’elle puisse réellement lire les émotions avec précision. « Je pense simplement qu’il y a des défauts fondamentaux et des problèmes fondamentaux. »

Les différences culturelles influencent également la manière dont différentes personnes expriment leurs émotions. Le sourire d’une personne peut signifier de la convivialité ou de la joie, tandis que d’autres peuvent être une expression nerveuse de peur. Ce type de signalisation peut varier considérablement d’une culture à l’autre. La façon dont les émotions s’enregistrent sur le visage peut également fluctuer en fonction de la neurodivergence, bien qu’Emteq affirme vouloir aider les utilisateurs neurodivergents à gérer ce type d’interactions sociales gênantes.

Strand affirme qu’Emteq essaie de prendre en compte tous ces facteurs, d’où la recherche de toujours plus de données. Emteq insiste également sur le fait que ses cas d’utilisation seront entièrement examinés et supervisés par des prestataires de soins de santé ou des praticiens. L’idée est que la technologie serait utilisée par des thérapeutes, des médecins ou des consultants en diététique pour garantir que toutes les données qu’ils collectent directement sur votre visage ne soient pas utilisées à des fins néfastes.

« Vous devez réfléchir à la manière dont vous fournissez l’information, c’est pourquoi nous avons des experts au courant. Au moins pour le moment », dit Strand. « Quoi qu’il en soit, les données sont précieuses, car elles permettent à celui qui effectue l’évaluation de donner de bons conseils. Il s’agit ensuite de savoir quel est ce conseil et ce qui est approprié pour cette personne dans son parcours. Du côté de la santé mentale, c’est particulièrement important.

Strand envisage des séances de thérapie où, au lieu qu’un patient vienne et soit encouragé à partager des détails sur des situations stressantes ou des moments anxieux, le thérapeute pourrait déjà avoir une lecture de son état émotionnel au cours de la semaine écoulée et être en mesure de signaler les domaines problématiques et de s’enquérir des problèmes. eux.

Myope

Quelle que soit la qualité des lunettes intelligentes d’Emteq, elles devront rivaliser avec les gros bonnets qui vendent déjà des technologies portables offrant des cas d’utilisation beaucoup plus larges. Les gens pourraient ne pas être intéressés à porter une paire de lunettes encombrante s’ils ne peuvent que scanner votre visage et regarder votre nourriture. Il n’est pas du tout exagéré d’imaginer que ces capteurs internes soient incorporés dans quelque chose de plus riche en fonctionnalités, comme les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta.

«Cela a toujours été le cas avec ce type de produits», explique McStay. « Ces choses commencent souvent par la santé, puis se transforment rapidement en quelque chose de beaucoup plus orienté marketing. »