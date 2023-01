Ces lunettes AR équipées d’une caméra de 48 mégapixels zooment avec votre voix

J’ai pris un selfie de moi portant les lunettes DigiLens Argo AR haut dans une chambre d’hôtel à CES à Las Vegas, et bien sûr j’avais l’air ridicule. Contrairement à de nombreux appareils qui visent à rendre les futures lunettes AR plus normales, cette paire est axée sur la sécurité et la fiabilité : elle est conçue pour des endroits comme les usines, les environnements industriels et d’autres lieux de travail. Peu importe à quoi je ressemble de l’extérieur. De l’intérieur, tout était limpide.

L’équipe DigiLens a fabriqué des lentilles de guide d’ondes pour les casques AR, qui les utilisent pour aider à afficher les objets virtuels projetés qui semblent flotter au-dessus du monde réel. La société fabrique maintenant sa propre paire de lunettes pour une sortie plus tard cette année. L’Argo est à la fois une pièce maîtresse des nouveaux objectifs de DigiLens, dont la société se vante d’être les meilleurs du secteur, et un modèle pour la fabrication de casques de travail plus sûrs. L’équipe de DigiLens a aidé à créer d’autres lunettes AR ambitieuses dans le passé, y compris le ODG (que j’ai essayé il y a des années) et le Daqri, qui visait à être un concurrent sur le lieu de travail Microsoft HoloLens.



Selon l’équipe que j’ai rencontrée, le paysage industriel a été négligé ces derniers temps : l’HoloLens 2 semble être en pause alors que Microsoft se tourne vers des lunettes plus petites, tandis que le saut magique 2 nécessite un processeur latéral attaché qui pourrait s’emmêler sur le sol d’un espace de travail. L’Argo est une simple paire de lunettes, rien d’autre, propulsée par un Qualcomm Muflier XR2 processeur similaire au Quest 2 – le faisant fonctionner sans téléphone ni ordinateur. Les lunettes sont équipées du Wi-Fi 6E et d’un serre-tête 4G connecté en option.

Plusieurs entreprises seront en concurrence pour créer des lunettes AR au cours des prochaines années, le fabricant de puces Qualcomm promettant un vague de matériel plus petit entre 2023 et 2025. La taille et les performances de ces lunettes sont encore en cours d’élaboration, divers fabricants de composants travaillant tous sur des améliorations. Au lieu de viser l’élégance, ces lunettes montrent ce qui est possible pour un fonctionnement fiable.

Scott Stein/Crumpe



Étant donné que ces lunettes ne pouvaient pas tenir sur les miennes et avaient leurs propres inserts de prescription qui ne correspondaient pas tout à fait aux miens (je n’ai pas apporté de contacts à Vegas), j’ai dû plisser un peu les yeux pour distinguer les lectures de l’écran LED LCOS. Mais j’ai apprécié que l’objectif réel sur lequel l’écran couleur flottant projeté était incroyablement clair. Je n’ai vu aucun scintillement, et aucun des arcs-en-ciel ou des taches que j’ai vus sur de nombreux casques. C’était comme regarder à travers une paire de lunettes propres. L’écran a un champ de vision plus petit (30 degrés) que le HoloLens 2, mais aussi plus lumineux : il est conçu pour être vu à l’extérieur.

Les lentilles sont en verre Gorilla, avec une couche imprimée entre le verre pour créer les guides d’ondes qui aident à projeter l’affichage. Le résultat a été un objectif qui semblait beaucoup plus clair que ce à quoi je suis habitué.

Scott Stein/Crumpe



Aussi bizarres que soient les lunettes de DigiLens vues de l’extérieur, elles n’interrompent pas du tout mon champ de vision. L’effet pour moi était identique à celui de porter mes propres lunettes de tous les jours. DigiLens dit que c’est essentiel, vous permettant de voir les affichages tête haute sans avoir l’impression que votre sécurité est compromise.

Argo peut afficher soit des instructions tête haute, soit de la 3D et de la RA. La zone d’affichage, comme la plupart des lunettes AR, semble limitée. C’est assez bon pour lire des informations, ou même voir des photos. Le casque est censé être contrôlé par la voix et il m’a répondu rapidement lorsque j’ai ouvert des applications.

Le casque peut utiliser des objets tels que des codes QR pour lancer une RA ancrée, et je me suis amusé à regarder une carte de la ville en 3D en relief provenant d’un téléphone Samsung que je tenais entre mes mains. Cette fonctionnalité AR ne fonctionnait que via un flux vidéo 2D que j’ai vu sur mon écran, comme regarder une vidéo pop-up du monde qui m’entoure, mais elle devrait avoir l’air plus en couches dans le monde réel dans les futures mises à jour.

Scott Stein/Crumpe



J’ai également essayé la caméra frontale intégrée de 48 mégapixels, qui semble exagérée pour un casque, mais elle a été ajoutée afin que les prises de vue en pixel jusqu’à une taille plus compressée se traduiront par des photos de meilleure qualité en basse lumière, pour capturer les détails dans les environnements et dans le travail de terrain. J’ai pris une photo de quelqu’un, puis j’ai zoomé numériquement plusieurs fois avec ma voix et j’ai pu voir un détail de plus près.

Plus trippant était un mode bêta qui peut diffuser ce que je vois aux autres, ou apporter leur flux vidéo dans mes lunettes à partir d’une autre paire de lunettes ou d’un téléphone. J’ai vu une photo en direct de moi-même portant les lunettes alors que je me promenais.

Ces lunettes ne sont pas faites pour moi, clairement, ou pour vous. Mais leur concentration sur une utilisation accessible, ne serait-ce que pour un environnement industriel, m’a fait réfléchir à des considérations pour un monde de lunettes AR non résolu à venir. Et la prochaine fois que je porterai une paire de lunettes AR, je penserai à ces lentilles transparentes et je me demanderai si quelque chose d’autre que je vois est assez bon.