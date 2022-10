Ces loutres qui se tiennent la main pendant leur sommeil sont un pur bonheur

Les loutres de mer font partie des animaux marins les plus adorables. Ils sont assez joueurs dans la nature, s’enfouissant dans les fossés et vivant près des rivières et des étangs. Pour ceux qui ne le savent pas, l’une des caractéristiques les plus frappantes des loutres de mer est qu’elles se tiennent la main pendant leur sommeil. Ces animaux marins se tiennent souvent par la main ou utilisent des algues pour s’ancrer afin de ne pas dériver dans les eaux.

Une vidéo partagée sur Twitter par un compte nommé Fascinating révèle une scène similaire. Le clip désormais viral montrant deux adorables loutres vous fera définitivement craquer. “Les loutres de mer se tiennent la main pendant leur sommeil pour ne pas s’éloigner”, lit-on dans la légende.

Les loutres de mer se tiennent la main pendant leur sommeil pour ne pas s’éloigner pic.twitter.com/JDl1vnFzfs — Fascinant (@fasc1nate) 6 octobre 2022

La vidéo de 6 secondes s’ouvre sur deux mignonnes petites loutres – l’une noire et l’autre blanche, flottant dans les eaux scintillantes, sous le soleil radieux. Après avoir regardé de chaque côté avec leurs yeux innocents, le duo tend la main et se tient la main. Bientôt, les adorables animaux s’assoupissent dans les eaux mais se tiennent l’un contre l’autre comme deux amants.

La charmante vidéo a fait sourire les visages des personnes qui ont partagé leur joie dans la réaction sincère des commentaires. Alors qu’un utilisateur a qualifié les loutres de “Tellement mignonnes”, un deuxième utilisateur a partagé une autre vidéo d’une loutre, dormant avec ses minuscules pattes sur les yeux. “Très mignon. J’adore les loutres de mer. Les loutres de mer couvrent souvent leurs yeux avec leurs pattes pour les aider à dormir pendant la journée. arrête ce que tu es en train de faire et regarde cette loutre endormie », a-t-il informé.

Tellement mignon 🥰 — kat⁷ L’ASTRONAUTE (@joonsdungarees) 6 octobre 2022

Très mignon.😂J’adore les loutres de mer 🥰

Les loutres de mer couvrent souvent leurs yeux avec leurs pattes pour les aider à dormir pendant la journée. arrête ce que tu fais et regarde cette loutre endormie.🦦💤pic.twitter.com/R7jvU89Hj1 — Rubi Lian🚀🌕🎶 (@Revenge32137972) 7 octobre 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a enregistré plus de 5,5 millions de vues et reçu plus de 247,6k likes avec 40,5k retweets sur Twitter. Alors, comment vous sentez-vous après avoir regardé cette vidéo amusante ?

