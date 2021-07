Ce n’est pas un fait caché que l’actrice Zaara Yesmin et la chaleur vont de pair. Sa dernière chanson Is Tarah Aashiqui Ka de Tips domine actuellement Internet pour toutes les bonnes raisons. La chanson d’antan présente Zaara Yesmin dans un avatar grésillant et nous ne pouvons pas arrêter de baver devant des regards sensuels.

L’actrice est vue dans plusieurs avatars, chaque regard augmentant le facteur de punch. Zaara a enfilé des looks glamour allant d’une robe fendue en velours à hauteur de cuisse à une mini robe rouge chaude avec des pendentifs à des maillots de bain sensationnels. Les internautes ont décidé de saluer l’actrice et sa nouvelle chanson. Sa base de fans énorme et grandissante hulule pour la diva et comment. Certains comparent le Zaara à Raveena Tondon qui figurait dans la version originale aux côtés de Saif dans les années 90.

Après avoir fait des ravages avec sa dernière sortie Kande Ka Woh Til, Zaara est de retour avec une autre chanson à succès. Elle a figuré dans plus de 25 chansons dans les industries musicales de Bollywood et du Pendjab. La diva a travaillé avec des chanteurs de renom comme Guru Randhawa, Darshan Raval, Wadali Brothers, Preet Harpal, Master Saleem, Falak Shabir, Shaan, Amit Mishra, Palak mucchal, Payal Dev, ikka, Jyotica Tangri, Sachet Tandon, Dev Negi et parmi tant d’autres. autres.

