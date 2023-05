Ces lentilles de contact coûtent Rs 8 Lakh parce qu’elles ont vu Taylor Swift sur scène

Tout ce qui est associé à des célébrités populaires se vend souvent à un prix élevé sur le marché. Des vêtements aux mouchoirs usagés, nous avons vu toutes sortes d’articles vendus. Mais récemment, quelque chose de plus bizarre a attiré l’attention de beaucoup sur Internet. Une personne vend des lentilles de contact usagées en affirmant avoir vu la tournée Era de la chanteuse Taylor Swift. Ce qui est plus choquant, c’est le prix des lentilles. Le fan les a répertoriés pour 10 000 $ (environ Rs 8,2 lakh). Une capture d’écran de la liste a fait le tour des réseaux sociaux. La description de l’article sur le site de commerce électronique Depop indique que les lentilles de contact « ont vu Taylor Swift Eras Tour ».

La personne a également partagé une photo des lentilles de contact séchées et utilisées. Selon la liste, les lentilles sont utilisées mais en « excellent » état.

L’offre étrange a suscité un certain nombre de réactions sur Internet, certains semblant choqués tandis que d’autres étaient prêts à investir dans les lentilles.

« Ok, j’ai tout vu », a écrit un utilisateur.

Un autre a déclaré: «Je pense que quelqu’un les achèterait réellement si le prix était beaucoup plus raisonnable et avec une sorte de preuve que le vendeur a effectivement assisté au concert. Je pense qu’un prix beaucoup plus raisonnable serait d’environ 45 $ (environ Rs 3 600) avec la preuve ».

« Peut-être que je devrais vendre mes lunettes qui ont vu Stevie Nicks, Fleetwood Mac, Cher, Joan Jett et Blondie », lit-on dans un commentaire.

« Si j’avais 10 000 à dépenser aussi facilement, je le dépenserais pour des lentilles qui ont vu les époques en tournée, mais ce n’est tout simplement pas moi (je ne sais pas) », a déclaré une personne.

Un utilisateur a écrit : « Le truc, c’est qu’il y a en fait des swifties qui vont les acheter… »

Une personne a demandé en plaisantant: « Est-ce qu’ils viennent avec des yeux? »

Un autre a dit : « La qualité de l’image est-elle encore assez bonne, pourrai-je voir clairement le concert ?

Beaucoup se sont renseignés sur le produit en vente.

« Est-ce qu’elle les a touchés ? Sinon, je ne pense pas que je m’en soucie », a demandé une personne.

« Le culte des célébrités peut aller trop loin ! » un utilisateur a réagi.

« Attendez, laissez-moi vendre mes lunettes et la tenue que je portais au concert, je suis sur le point d’être riche », a déclaré un autre.

The Eras Tour est un concert de musique de Taylor Swift qui a débuté le 17 mars de cette année en Arizona, aux États-Unis.