Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Si vous voulez essayer des leggings dans des couleurs autres que le noir classique mais que vous ne voulez pas dépenser plus de 100 $ pour quelque chose d’aussi nouveau, nous avons l’option parfaite pour vous: le pantalon de yoga taille haute doux et doux de Colorfulkoala sur Amazone. Ils viennent dans 15 couleurs différentes et ne coûtent que 23 $ la pop. Les critiques sont obsédés: ils ont plus de 12 000 critiques cinq étoiles et sont très flatteurs. De plus, si vous y réfléchissez, vous pouvez choisir cinq paires pour le même prix qu’une seule paire haut de gamme.

Achetez ces leggings ci-dessous et découvrez ce que les critiques ont à dire.