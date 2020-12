L’hiver est le moment des pulls confortables, des cafés chauds et des aliments chauds et riches. Alors que les soupes et les currys sont généralement associés aux aliments d’hiver, on ne peut ignorer la riche variété de bonbons spécifiques à l’hiver en Inde.

Bien que votre laddoo préféré puisse être un simple dessert à tout autre moment de l’année, les laddoos d’hiver ont une tâche spécifique: vous aider à combattre le froid et à vous nourrir. Pour vous aider à renforcer votre immunité et à réchauffer votre âme, voici cinq recettes fracassantes pour l’hiver.

1. Til ke Laddoo

L’hiver est incomplet sans ce sucré décadent et riche en chaleur, en protéines et en gourmandise. Le sésame est bon pour les hivers avec ses nombreux avantages et une variété de recettes, mais le til-ladoo doit être un incontournable de l’hiver.

2. Panjiri Laddoo

Vous avez peut-être eu Panjiri comme prasad plusieurs fois. Mais le laddoo fait avec un mélange de panjiri (semoule, makhana, noix de coco, atta et beaucoup de fruits secs et de noix) lié avec du ghee est extrêmement bon pour les os et le corps.

3. Sonth et Methi Laddoo

Le gingembre est un aliment bien connu pour sa chaleur et sa guérison. Ajoutez les bienfaits du méthi ou du fenugrec et vous obtenez la parfaite concoction d’hiver. Les deux ont des propriétés médicinales pour soulager les inconforts associés au froid et apporter de la chaleur au corps.

4. Gond laddoo

Alors que la plupart des gens associent le gond laddoo aux soins de grossesse, il convient à tout le monde. Dans l’Ayurveda, il est associé à un renforcement de l’immunité et à une augmentation de l’endurance. Sonne comme la chose parfaite pour lutter contre la léthargie et le froid hivernaux!

5. Date et noix laddoo

Les fruits secs sont par excellence des aliments réconfortants pour l’hiver. Alors que la plupart des recettes ci-dessus sont abondantes en sucre, ce laddoo est fait avec des dattes, ce qui en fait un choix plus optimal pour ceux qui ont des préférences alimentaires liées à la perte de poids ou à la santé. Comme il contient une variété de noix, vous obtenez beaucoup d’huiles saines et d’acides gras oméga-3 pour aider à renforcer votre immunité.