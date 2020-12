Cette année, l’athlète sud-africain Thabo « Yvng Savage » Moloi est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur d’Afrique à être sponsorisé par Red Bull. À seulement 18 ans, il est le meilleur joueur de la FIFA en Afrique du Sud sur PS4 et est classé 73e au monde.

Mais certaines des stars les plus prometteuses du continent se trouvent en Afrique de l’Est. Rencontrez deux joueurs kényans qui cherchent à aider à mettre l’esport africain sur la carte mondiale.

Sylvia «Reine Flèche» Gathoni, 22 ans

Étudiante en droit le jour et pro-gamer la nuit, Sylvia Gathoni – mieux connue sous son pseudonyme « Queen Arrow » – est la première athlète professionnelle de l’e-sport au Kenya. Son domaine d’expertise est le jeu de combat « Tekken 7. »

Alors qu’une étude de 2019 a révélé que les femmes représentent 35% de tous les joueurs dans le monde, Gathoni dit qu’elle ne fait partie que d’une poignée de joueuses d’esports sur le continent – qu’elle est déterminée à aider à changer.

«Nous n’avons pas beaucoup de femmes, donc vous n’avez pas de système de soutien avec des personnes du même sexe», dit Gathoni. « Je dois m’assurer que je suis un exemple pour les autres femmes et les autres personnes qui aspirent à être dans l’industrie du jeu. »

Elle est une habituée de la scène du jeu depuis 2018 et aujourd’hui, à seulement 22 ans, elle est classée 13e au Kenya. Elle est également la première femme d’Afrique de l’Est à être parrainée par une marque mondiale.

Mais son ascension au sommet n’a pas été sans défis; le plus grand obstacle, dit-elle, a été le sexisme dans un secteur dominé par les hommes – un problème qui retient de plus en plus l’attention dans le monde de l’esport.

«Il y a des hommes qui n’aiment pas l’idée que je l’ai fait aussi loin que moi», dit Gathoni. « Ils disent que la seule raison pour laquelle j’ai été signé est parce que je suis une femme et ce n’est pas à cause de mon travail acharné et de mes compétences. »

Bien qu’elle admette que ces commentaires sont blessants, Gathoni dit qu’elle est déterminée à ne pas les laisser entraver ses plans, qui incluent l’utilisation de son diplôme en droit pour aider à façonner l’avenir de l’industrie elle-même.

«J’espère au moins créer certaines des lois qui serviront de fondement à la communauté des joueurs», dit-elle, «et créer également des lois qui réglementent les micro-transactions,« qui sont de petits achats articles.

Gathoni espère également utiliser sa plateforme pour prouver que l’e-sport est un cheminement de carrière viable.

«À l’heure actuelle, pour beaucoup de gens, il semble que nous gaspillons notre temps, nos ressources et notre énergie», dit-elle, ajoutant que la pression demeure pour poursuivre un «cheminement de carrière plus conventionnel … comme le droit ou la médecine».

« J’espère vraiment que cela changera en Afrique de l’Est, et ici au Kenya. »

Brian « Beast » Diang’a, 28 ans

Né et élevé au cœur de Kibera, le plus grand bidonville du Kenya, Brian « Beast » Diang’a est l’un des joueurs de Mortal Kombat les plus célèbres du pays. «Sans le jeu, je ne serais pas ici aujourd’hui», a-t-il déclaré à CNN. « Je choisis le jeu plutôt que le crime. »

Son voyage dans l’e-sport a commencé lorsqu’il était enfant, passant tout son temps libre dans un repaire de jeux Kibera appelé «After Homework», où il dit qu’il irait échapper à sa réalité.

«Nous resterions sans nourriture pendant des jours, (et) sans eau», dit Diang’a à propos de sa vie en dehors du jeu. « Tout le lycée, je portais une paire de chaussures. »

Mais grâce au jeu, il a trouvé un but. « La bonne chose à propos de Kibera est que vous êtes bas et que vous ne pouvez pas aller plus bas que là où il est », dit-il. « Le seul endroit où tu peux aller est d’aller plus haut. Alors j’ai continué à me pousser et à me dire que je n’ai pas de limites. »

Incapable de s’offrir sa propre console, il a perfectionné ses compétences en regardant des didacticiels YouTube et en étudiant d’autres joueurs en ligne. En 2014, il a commencé à participer à des tournois locaux, où sa carrière professionnelle et son tristement célèbre jeu de rôle « Beast » ont décollé.

Depuis lors, il a joué un rôle important dans la croissance de l’industrie locale et le développement de l’e-sport à Kibera, où il vit toujours, et dirige des tanières de jeux pour les enfants de la communauté.

« Lorsque le premier tournoi a eu lieu au Kenya, je pense que l’inscription était au maximum de 12 personnes », explique Diang’a. «Actuellement, je travaille avec Pro Series Gaming et chaque semaine, nous organisons des tournois pour différentes plates-formes – mobile, PC et console», ajoutant que jusqu’à 50 joueurs vont désormais s’inscrire à ces événements.

Partout en Afrique, le secteur des sports électroniques est toujours confronté à des défis importants, notamment des connexions Internet plus lentes, un manque d’infrastructure et de lourdes taxes d’importation sur les équipements, ce qui les rend difficiles et coûteux à trouver.

Mais Diang’a prend tout cela dans la foulée alors qu’il continue de travailler pour faire en sorte que le Kenya en particulier et l’Afrique dans son ensemble deviennent des forces mondiales dans cette arène en ligne.

«La raison pour laquelle je suis dans cet espace est que je veux améliorer ou aider à améliorer ce qui a déjà été fait par ceux qui m’ont précédé», dit-il. « Et je sens que c’est mon devoir de rendre les choses meilleures pour ceux qui viennent après moi. »