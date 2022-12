Ces jouets font de superbes cadeaux, même pour les adultes

Il y a quelque chose que j’ai appris en couvrant l’industrie du jouet pendant des années : certains jouets font également de très bons cadeaux pour les adultes. Ce n’est pas si sauvage d’un concept. Groupe industriel L’Association du jouet rapporte que 58 % des parents achètent des jouets et des jeux pour eux-mêmes cette année.

Donc, si vous vous retrouvez à parcourir l’allée des jouets pendant vos achats de vacances, n’ayez pas honte – les fabricants de jouets sont bien conscients et ciblent les collectionneurs adultes et les gens qui veulent nourrir leur esprit juvénile.

Crumpe



Dans la vidéo intégrée en haut de cette histoire, je montre ce que je pense être les meilleurs jouets de 2022… enfin, comme dans les meilleurs jouets que vous voudriez voler aux enfants. (Mais nous n’avons pas à voler. Juste, euh, jouez avec quand les enfants font la sieste. Partager, c’est s’occuper.) Ce sont aussi des idées amusantes pour un échange de cadeaux d’éléphant blanc, ou simplement pour laisser un peu de créativité.

Crumpe



La plupart des articles que je mets en évidence sont des cadeaux adaptés à un large éventail d’âges – comme l’électronique jeu, le bande de remise en forme, et le .

Mais il est important de souligner que le ne convient pas aux petits enfants. Il est marqué pour les 14 ans et plus et nécessite des lunettes de sécurité – et se faire frapper avec des balles de gel d’eau peut piquer.

Et oui, dans la vidéo, je vous montre ce que c’est que de se faire frapper avec une de ces boules d’eau. (Ça laisse une trace !) Le tout fait au nom du journalisme, bien sûr.