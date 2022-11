Ces jeunes travailleurs “romantisent” le retour au bureau

Alison Chen avait une certaine expérience dans un bureau, mais c’était pour des stages qu’elle avait à l’université avant Covid. Lorsqu’elle a déménagé il y a un an et demi pour un nouvel emploi de designer de produits chez Microsoft, dans une ville où elle ne connaissait personne, le bureau l’a aidée à se faire des amis, a-t-elle déclaré.

En mai, elle a publié une vidéo intitulée “Aujourd’hui, mon bureau a rouvert”, emmenant les téléspectateurs avec elle dans son trajet et la montrant en train de prendre un café, de manger un rouleau de saumon avec son équipe et d’aller à une crème glacée, puis à un happy hour. La vidéo compte plus de 143 000 vues. À titre de comparaison, la récente vidéo « Day in Life : Rainy Day in SF » de Mme Chen compte environ 2 500 vues ; la plupart de ses vidéos en comptent entre quelques milliers et 20 000. Le contenu non publié de Mme Kirupakaran sur TikTok attire généralement quelques milliers de vues.

“J’ai entendu mes amis me dire qu’ils ont commencé à venir davantage au bureau après avoir vu que c’était vraiment amusant et assez productif et qu’on pouvait rencontrer des gens pendant la journée”, a déclaré Mme Chen, 23 ans.

L’une de ces amies était Rachitha Tholasi, une autre de 23 ans qui travaille chez Microsoft. Mme Tholasi ne connaissait pas les TikToks quotidiens de Mme Chen lorsqu’ils se sont rencontrés un jour l’automne dernier au déjeuner. Maintenant, elle est parfois présente lorsque Mme Chen tourne des scènes, et elle aime voir ses expériences au bureau se refléter sur elle. Au fil du temps, leur bureau sur Market Street a acquis la réputation d’avoir une population plus jeune et qui aime s’amuser, a-t-elle déclaré.

“C’est drôle parce que quand j’ai commencé à venir il y a un an, il y avait peut-être cinq personnes de mon âge qui arrivaient”, a déclaré Mme Tholasi. “Maintenant, nous devons utiliser au moins deux grandes tables de déjeuner ou même plus pour convenir à tout le monde.”

Les vidéos quotidiennes du bureau se chevauchent avec un autre coin de l’univers TikTok : “CareerTok”, où les créateurs donnent des conseils pour décrocher un emploi dans un certain secteur ou expliquent aux téléspectateurs comment rédiger une lettre de motivation ou modifier leur CV. Mme Chen et d’autres créateurs ont attribué le succès de leur bureau TikToks à la curiosité des jeunes quant à ce que c’est que d’être sur le marché du travail et comment choisir un cheminement de carrière.