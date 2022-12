Ces jeunes musiciens ont fait un album. Maintenant, il est nominé pour un Grammy.

Iris Sung, violon solo de l’orchestre, âgée de 17 ans, a déclaré qu’elle était en classe à Tenafly High School dans le New Jersey lorsque la nomination a été annoncée. Après que sa mère a annoncé la nouvelle en rentrant de l’école, elle a partagé la nomination sur Instagram, et alors que son téléphone était inondé de messages de félicitations, elle a repensé à l’enregistrer “à une époque si étrange”.

“Le simple fait de savoir que tout cela avait porté ses fruits, je pense que c’était quelque chose de si spécial pour moi”, a déclaré Sung.

L’album contient de la musique de Price, dont « Ethiopia’s Shadow in America » et son Concerto pour piano en un mouvement, mettant en vedette la pianiste Michelle Cann ; « Umoja : hymne de l’unité » de Coleman ; et “Soul Force”, de Montgomery.

Montgomery, 40 ans, un compositeur dont les œuvres ont été interprétées par le Los Angeles Philharmonic, le St. Louis Symphony Orchestra et le Minnesota Orchestra, et qui est maintenant compositeur en résidence du Chicago Symphony Orchestra, a joué du violon avec le New York Youth Symphony en tant que adolescent.