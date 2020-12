Chants de Noël, cloches, neige, père Noël et cadeaux surprises. L’ambiance festive est de retour et les gâteaux trouveront bientôt leur chemin. Les cadeaux de Noël sont quelque chose que les gens attendent le plus. Et quoi de mieux que des cadeaux qui changent la vie.

C’est ce qui est arrivé à trois frères qui ont reçu un cadeau de Noël qui a changé leur vie cette année. Une vidéo partagée sur Reddit montre un salon entièrement décoré et prêt pour Noël. On demande à trois mecs assis sur le canapé de fermer les yeux pour une surprise. Lorsqu’on lui dit d’ouvrir les yeux, le plus jeune garçon court vers la boîte.

Le petit homme a un peu de mal à ouvrir la boîte et l’un des frères aînés vient l’aider. En ouvrant la boîte, ils voient un petit chiot à l’intérieur. Leur nouveau parent à fourrure porte une robe de Noël rouge. L’autre frère aîné est si heureux qu’il ne peut pas contenir ses émotions et est vu pleurer. Après quelques secondes, l’autre frère lui donne leur nouveau membre de la famille et on peut voir à quel point ils caressent tous les trois le chiot.

La vidéo réconfortante est sous-titrée: « Le Père Noël est arrivé tôt et a offert un cadeau à ces gars. »

Depuis sa publication sur le portail, le clip n’a suscité que beaucoup d’amour et d’admiration de la part des internautes. Certains utilisateurs ont également noté que le plus jeune frère est préoccupé par son frère aîné qui pleure. Une personne a dit: « Ah, le doux réconfort que le petit garçon essaie, même s’il est excité pour le chiot », a déclaré une autre personne qui a répondu aux mêmes lignes, « Tellement gentil! J’aime la façon dont les petits garçons sont grands. frère consolé. Ils ressemblent à une belle famille. «

Une personne a également commenté les compétences parentales et a déclaré que l’empathie chez les enfants en est la preuve. Il a dit: « La voix de ce petit garçon m’a tué. Ce sont des parents merveilleux, vous pouvez le voir par le fait que les enfants ont tellement d’empathie. »