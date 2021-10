Ces investissements à haut rendement peuvent protéger contre le risque d’inflation

La chasse au rendement s’est intensifiée.

Les investisseurs se tournent vers des titres alternatifs pour générer des revenus alors que les craintes d’inflation grandissent et que les rendements du Trésor restent relativement faibles – et certains peuvent valoir la peine d’être envisagés, selon les analystes de marché.

Ils comprennent des titres à court terme protégés contre l’inflation, qui arrivent à échéance rapidement et peuvent contribuer à réduire le risque en cas de hausse des taux d’intérêt, et des titres convertibles, souvent des obligations ou des actions privilégiées que les investisseurs peuvent convertir à tout moment en actions ordinaires d’une entreprise donnée, Ed Rosenberg d’American Century a déclaré cette semaine à « ETF Edge » de CNBC.

Avec des investissements à court terme, « vous éliminez le risque de crédit potentiel que présentent les titres protégés contre l’inflation à long terme », a déclaré Rosenberg, directeur des fonds négociés en bourse et vice-président principal de sa société.

« Lorsque vous possédez des titres convertibles, vous obtenez un rendement un peu plus élevé – certes, ce n’est pas si élevé – et en plus, vous avez également tendance à avoir un peu moins de volatilité lorsque les taux commencent à augmenter ou lorsque l’inflation entre en jeu », a-t-il déclaré dans l’interview de lundi.

Les ETF à gestion active peuvent également s’avérer utiles dans un environnement d’inflation, car les gestionnaires peuvent être agiles pendant les périodes de volatilité et générer un rendement plus élevé au fil du temps, a déclaré Rosenberg.

Le nouveau FNB multisectoriel de revenu (MUSI) d’American Century vise à réunir une durée plus courte, un rendement plus élevé et une gestion active sous un même toit avec son portefeuille d’obligations de qualité investissement et d’autres véhicules de dette, a déclaré Rosenberg. Il est en baisse de moins d’un dixième de 1% depuis son lancement en juillet.

De nombreux investisseurs optent pour des stratégies telles que celles d’American Century plutôt que pour des indices à revenu fixe plus larges, car ils se rendent compte qu’il est payant d’être sélectif, a déclaré Tom Lydon, PDG d’ETF Trends, dans la même interview.

« Tous les composants de ces indices à revenu fixe ne sont pas créés égaux », a déclaré Lydon. « Ce qu’Ed dit à propos d’active va vraiment être clé et critique. Et comme ils proposent ce type de stratégies tout récemment et qu’elles ont tendance à être plus petites, vous obtenez certaines de leurs meilleures idées. »

Alors que les investisseurs et les conseillers s’éloignent de l’allocation de portefeuille 60-40 actions-obligations et davantage vers 70-30 ou même 80-20, les stratégies de revenu alternatives ont également un moment, a déclaré Lydon.

Il a souligné les stratégies d’achat couvertes telles que l’Equity Premium Income ETF (JEPI) de JPMorgan, le Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) et le NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) de Global X pour offrir des rendements particulièrement élevés combinés à une exposition aux actions.

JEPI et NUSI rapportent tous deux près de 8 % tandis que QYLD rapporte près de 12 %.

« C’est quelque chose qui peut remplacer l’exposition actuelle aux actions et vous donner également le rendement que vous recherchez », a déclaré Lydon.

