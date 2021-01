DETROIT – C’est un mouvement underground maintenant, mais ce sera tout le buzz ce printemps et cet été.

Cette année marquera la réémergence après 17 ans de Brood X, ou Great Eastern Brood, de cigales périodiques – ces grands insectes volants ailés, plutôt effrayants mais surtout inoffensifs connus pour leur bourdonnement presque assourdissant.

«De la fin mai à juin, cela peut devenir assez bruyant – si vous êtes dans une région où ils sont nombreux, il peut y en avoir des centaines de milliers, voire des millions», a déclaré Howard Russell, entomologiste (spécialiste des insectes) à Université de Michigan.

L’une des plus grandes couvées de cigales périodiques du pays, Brood X émergera ce printemps dans 15 États: Delaware, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Caroline du Nord, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee , Virginie, Virginie-Occidentale, ainsi que Washington DC

Contrairement aux cigales annuelles verdâtres, les cigales périodiques sont connues pour leur corps noir et leurs yeux rouges et audacieux. Leur émergence massive, à l’unisson tous les 17 ans, est l’un des grands mystères de la nature.

Mais les insectes n’ont pas été en hibernation depuis leur dernière apparition en masse en 2004.

«Ils sont toujours là, c’est ce que les gens ne réalisent pas», a déclaré John Cooley, un entomologiste à l’Université du Connecticut qui étudie les cigales périodiques.

Les cigales vivent sous la forme de nymphe sans ailes, à environ un pied ou deux de profondeur, se nourrissant de la sève des racines des arbres – «et c’est là qu’elles se nourrissent pendant 17 ans», a déclaré Russell.

Comment savent-ils tous quand refaire surface?

La plupart des cigales n’ont pas de périodes de développement fixes comme celle-ci. Lorsqu’ils atteignent l’âge adulte, ils s’en vont, individuellement ou en petits groupes.

Mais avec les cigales périodiques, après 17 ans sous terre, juste le bon jour de printemps, lorsque les températures du sol atteignent 64 degrés Fahrenheit, les nymphes, toutes ensemble, creusent leur chemin vers la surface et font leur émergence en masse, a déclaré Russell.

«Ils grimpent sur la chose la plus proche qu’ils peuvent trouver et muent pour la dernière fois», dit-il. «À ce moment-là, ils sont blancs – leur exosquelette n’a pas encore durci. Cela prend cinq ou six jours. Ensuite, l’adulte est prêt à chercher un compagnon. »

Pourquoi ils ne sont pas incités à faire cela, disons, le 15e ou le 16e printemps n’est pas entièrement compris.

«Personne ne sait quel mécanisme ils utilisent pour déclencher leur émergence massive», a déclaré Russell.

Depuis le sous-sol, les cigales périodiques ont une méthode pour compter le nombre de fois où les arbres à feuilles caduques – le type qui perdent leurs feuilles en hiver – repoussent leurs feuilles, a déclaré Cooley.

«Les cigales sortent après le« bon »numéro», dit-il. «Quel que soit le changement spécifique, les cigales peuvent le détecter.»

Les insectes vont même, à l’unisson, reporter leur émergence d’un jour ou deux si le temps est pluvieux ou autrement peu coopératif, a-t-il déclaré.

Ce bruit de bourdonnement révélateur de Brood X, ce sont les mâles dans les arbres, essayant d’attirer une femelle.

«Si vous longez la vallée de la rivière Wabash, à la frontière entre l’Illinois et l’Indiana, les trois espèces y sont présentes en même temps», a-t-il déclaré. «Le bruit est juste à couper le souffle.»

Après l’accouplement, les cigales périodiques femelles pondront des œufs dans de nouvelles brindilles molles, en utilisant un organe pointu appelé ovipositeur pour couper les branches et placer ses œufs fécondés à l’intérieur. Cela peut tuer les jeunes branches, rendant l’essaim de cigales périodique plus nocif pour les pépinières et les vergers.

«Vous ne pouvez pas pulvériser suffisamment de pesticides pour les tuer tous sans également anéantir tout le reste de l’environnement», a déclaré Cooley.

La solution est de mettre des filets ou des sacs sur les arbres pendant la période pendant laquelle les cigales sont actives, jusqu’à environ début juillet, a-t-il déclaré.

Les œufs pondus éclosent en six à dix semaines, les minuscules nymphes tombant au sol, s’enfouissant et recommençant le cycle de 17 ans.

En plus d’être bruyants – leur son est un croisement entre un bourdonnement et un hochet – les cigales ne feront vraiment aucun dommage majeur. Ils ne sont pas dessinés à l’intérieur. Ils ne mordent pas.

« Bien qu’elles puissent causer des dommages esthétiques aux arbres lors de la ponte, les cigales offrent en fait un certain nombre d’avantages à la nature », a déclaré Jim Fredericks, entomologiste en chef de la National Pest Management Association, dans un communiqué.

Et tu peux les manger aussi

Si vous êtes si enclin, les cigales peuvent même faire une collation faible en gras et riche en protéines. Les cigales séchées donnent un croquant au goût de noisette et de terre, selon ceux qui l’ont essayé. Dans leur forme plus douce, avant que leurs exosquelettes ne durcissent, d’autres disent que les cigales ressemblent à des crevettes. Un groupe de l’Université du Maryland a même publié un livre de cuisine périodique sur la cigale intitulé Cicada-licious, contenant des recettes pour des plats tels que les boulettes de cigale, les biscuits Emergence et les tacos El Chirper.

Les cigales périodiques ont vu une certaine rétraction de leur habitat.

«Ils semblent être sensibles à la dégradation de l’habitat», a déclaré Cooley. «Je pense qu’ils vont être très sensibles au changement climatique.»

La question que Cooley obtient le plus chaque fois que les cigales périodiques réapparaissent est de savoir comment les tuer, a-t-il déclaré.

«La réponse est:« Ne le faites pas », dit-il.« Ils sont l’une de nos merveilles naturelles. Profitez-en pendant que vous les avez.

Suivez les journalistes Keith Matheny et Georgea Kovanis sur Twitter: @keithmatheny, @georgeakovanis

