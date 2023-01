Ces ingénieurs veulent construire des robots conscients. D’autres disent que c’est une mauvaise idée.

Hod Lipson, un ingénieur en mécanique qui dirige le Creative Machines Lab à l’Université de Columbia, a façonné la majeure partie de sa carrière autour de ce que certaines personnes de son industrie ont appelé le c-word. Par une matinée ensoleillée d’octobre dernier, le roboticien d’origine israélienne s’est assis derrière une table dans son laboratoire et s’est expliqué. “Ce sujet était tabou”, a-t-il dit, un sourire exposant un léger écart entre ses dents de devant. « On nous a presque interdit d’en parler — ‘Ne parlez pas du mot en C ; vous n’obtiendrez pas de titularisation “- donc au début, j’ai dû le déguiser, comme si c’était autre chose.” C’était au début des années 2000, lorsque le Dr Lipson était professeur adjoint à l’Université Cornell. Il travaillait à créer des machines capables de noter quand quelque chose n’allait pas avec leur propre matériel – une pièce cassée ou un câblage défectueux – puis de modifier leur comportement pour compenser cette déficience sans l’aide d’un programmeur. Tout comme lorsqu’un chien perd une patte dans un accident, il peut réapprendre à marcher d’une manière différente. Ce type d’adaptabilité intégrée, selon le Dr Lipson, deviendrait plus importante à mesure que nous dépendrions davantage des machines. Les robots étaient utilisés pour les interventions chirurgicales, la fabrication et le transport d’aliments ; les applications des machines semblaient à peu près infinies, et toute erreur dans leur fonctionnement, à mesure qu’elles devenaient plus intégrées à nos vies, pouvait être catastrophique. “Nous allons littéralement abandonner notre vie à un robot”, a-t-il déclaré. “Vous voulez que ces machines soient résilientes.”

Une façon de le faire était de s’inspirer de la nature. Les animaux, et en particulier les humains, sont doués pour s’adapter aux changements. Cette capacité pourrait être le résultat de millions d’années d’évolution, car la résilience en réponse aux blessures et aux environnements changeants augmente généralement les chances qu’un animal survive et se reproduise. Le Dr Lipson s’est demandé s’il pouvait reproduire ce type de sélection naturelle dans son code, créant une forme généralisable d’intelligence qui pourrait en apprendre davantage sur son corps et sa fonction, peu importe à quoi ressemble ce corps et quelle que soit cette fonction.

Image Hod Lipson, directeur du Creative Machines Lab. “Ce n’est pas simplement une autre question de recherche sur laquelle nous travaillons – c’est la question”, a-t-il déclaré. Crédit… Karsten Moran pour le New York Times