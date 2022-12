Ces images satellites exclusives montrent que la mégapole de science-fiction saoudienne est en bonne voie

Début 2021, le prince héritier Mohammed ben Salmane d’Arabie saoudite a annoncé The Line : un «révolution civilisationnelle» qui abriterait jusqu’à 9 millions de personnes dans une mégapole zéro carbone, longue de 170 kilomètres et haute d’un demi-kilomètre mais large de seulement 200 mètres. Dans ses murs miroirs et sans voiture, les résidents seraient transportés dans des métros et des taxis aériens électriques.

Les images satellites du projet de 500 milliards de dollars obtenues exclusivement par MIT Technology Review montrent que le vaste chantier linéaire de la ligne prend déjà forme, s’étendant aussi droit qu’une flèche à travers les déserts et les montagnes du nord de l’Arabie saoudite. Le site, profond de plusieurs dizaines de mètres par endroits, regorge de plusieurs centaines de véhicules de construction et probablement de milliers de travailleurs, eux-mêmes hébergés dans des bases tentaculaires à proximité.

Analyse des images satellites par Envolez-vous vers la Terreune startup australienne qui regroupe des images satellite et des cartes participatives dans un atlas numérique en ligne, suggère que les ouvriers ont déjà creusé environ 26 millions de mètres cubes de terre et de roche, soit 78 fois le volume du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Images de drone officielles du chantier de construction de The Line, publié en octobre, montrait en effet des flottes de bulldozers, de camions et de pelleteuses creusant ses fondations. Visitez la ligne emplacement sur Google Maps et Google Earthcependant, et vous ne verrez guère plus que de la roche nue et du sable.

La zone de la ligne capturée par les satellites accessibles au public de Google n’inclut pas la construction la plus récente. GOOGLE SATELLITE VIA SOAR

L’étrange lacune dans l’imagerie soulève des questions sur qui peut accéder à la technologie satellitaire haute résolution. Et si le plus grand chantier urbain de la planète n’apparaît pas sur Google Maps, qu’est-ce qu’on ne voit pas d’autre ?

The Line est aussi controversée que futuriste. Les critiques doutent de la sagesse pratique et environnementale de la construction d’une structure aussi massive dans le désert. Et de nombreuses technologies qu’il est censé intégrer n’ont pas encore fait leurs preuves, notamment l’ensemencement des nuages, les taxis aériens, les robots domestiques et le dessalement de l’eau de mer à l’aide d’énergie renouvelable. Et une partie du site a abrité les habitants de Huwaitat, qui ont été expulsés de la région pour faire place. Une personne qui protestait contre son déplacement aurait été abattu par les forces de sécurité saoudienneset trois autres ont récemment été condamnés à mort.

Néanmoins, la construction initiale a commencé en avril 2022, et en juin, la société mère de The Line, Neom, a remporté des contrats de creusement de tunnels et de dynamitage pour les tunnels ferroviaires voyageurs et marchandises à grande vitesse.

C’est lorsque les images du drone des premiers travaux ont été publiées qu’Amir Farhand, PDG et fondateur de Soar Earth, a commencé à se demander : où étaient les images haute résolution de ce projet d’un demi-billion de dollars ?

Google tire ses images satellites d’un éventail de prestataires, y compris des satellites gouvernementaux comme Landsat aux États-Unis et Sentinel 2 de l’UE, ainsi que des fournisseurs commerciaux tels que Maxar et Planet. Alors que les images Landsat et Sentinel 2 à basse résolution étaient disponibles au téléchargement, confirmant que certaines activités de construction étaient en cours, au moins une entreprise privée semblait avoir cessé de prendre des photos haute résolution du site de The Line au cours du mois de mars.

“Lorsque nous avons commencé à zoomer, nous avons constaté qu’il y avait des lacunes importantes dans la couverture de Maxar”, explique Farhand. “En fait, l’imagerie haute définition était inexistante publiquement.”

Soar a ensuite approché certains de ses utilisateurs dans la communauté du renseignement open source, qui ont confirmé qu’ils ne pouvaient pas non plus accéder à des images détaillées de la zone. « Ce n’était pas seulement nous qui avions ce problème. C’était aussi d’autres personnes », explique Farhand. “C’est à ce moment-là que nous avons pensé que quelque chose devait se passer.”

L’une des principales utilisations commerciales de l’imagerie satellite est d’aider les entreprises à comprendre comment leurs rivaux ou des pays entiers s’en sortent sur le marché mondial – pour voir, par exemple, “combien de grues sont actuellement actives sur la ligne d’horizon de Manhattan, ou [how many] les pétroliers sont au port », explique Jamon Van Den Hoek, professeur de géographie et directeur du Conflict Ecology Lab à l’Oregon State University.

“S’il n’y a pas d’images Maxar acquises sur une zone qui connaît un investissement économique rapide, quelque chose de louche se passe”, déclare Van Den Hoek. “La solution la plus simple est probablement qu’un intérêt financier achète ces images au plus haut niveau, où ils conservent un droit exclusif sur celles-ci.”

Tout le monde n’est pas d’accord. “Je n’ai entendu parler d’aucune entreprise commerciale essayant de restreindre les choses”, déclare Doug Specht, professeur de géographie à l’Université de Westminster à Londres. “Ma réaction immédiate est que personne ne s’est soucié de la haute résolution parce que c’est au milieu d’un désert et que l’imagerie haute résolution est incroyablement chère à posséder et à distribuer.”

Stephen Wood, directeur principal du bureau de presse de Maxar, a déclaré au MIT Technology Review : “Nous n’avons aucune imagerie haute résolution récente qui ait été collectée dans ces zones.” Il a écrit que la société se concentre principalement sur les domaines d’intérêt de ses clients, mais “lorsque nous aurons du temps d’imagerie disponible, nous collecterons d’autres domaines dans le cadre de notre mission globale de mettre à jour en permanence le monde entier avec des images haute résolution. Nous avons tendance à nous concentrer d’abord sur les zones qui présentent le plus de changements (par exemple, les villes, etc.), mais nous remplirons également ces autres zones du globe.

Lorsqu’on lui a demandé si les clients pouvaient obtenir un accès exclusif aux images de Maxar, Wood a répondu : « La grande majorité de tout ce que nous collectons est placée dans nos archives d’images publiques, qui constituent la pierre angulaire de notre activité d’imagerie. Ces images sont disponibles à l’achat et nous servons finalement nos clients via une gamme de différents types de contrats.

Des images Planet haute résolution de parties de The Line semblent être disponibles pour une licence, bien qu’aucune n’ait été publiée publiquement sur Google Maps à ce jour.

La zone de la Ligne, surlignée en jaune, montre de nombreux excavateurs dans la zone (points rouges) déplaçant la terre vers les zones en violet. Des points bleus représentant des véhicules de construction peuvent être vus dans toute la base pour les travailleurs de la construction. Des rangées de panneaux solaires ont été ombrées en vert. MONTER

Un porte-parole de Google a déclaré au MIT Technology Review : « Nous mettons constamment à jour les images satellite au fur et à mesure qu’elles sont disponibles auprès de nos fournisseurs d’images. Étant donné que nos fournisseurs se concentrent souvent sur les villes et les lieux les plus peuplés, ces régions ont tendance à obtenir des images mises à jour plus fréquemment. » Les images satellites de Google Maps ne couvrent qu’environ un cinquième de la surface de la Terre, mais 98 % de sa population.

Alors que toute la surface de la planète est photographiée plusieurs fois par jour en basse résolution, les images les plus nettes des derniers satellites commerciaux peuvent encore coûter jusqu’à 3 000 dollars, selon une liste de prix chez Apollo Imaging, un agrégateur d’images satellites. Celles-ci sont loin d’être complètes et certaines images ne sont pas accessibles au public pour des raisons de sécurité nationale, un processus connu sous le nom de contrôle de l’obturateur. De nombreuses sociétés d’imagerie chinoises, par exemple, ne vendront aucune image satellite de la Chine, de la Corée du Nord, de Taïwan ou du Tibet.

Van Den Hoek affirme que le contrôle de l’obturateur est également courant dans les contextes humanitaires et de conflit : les ONG peuvent essayer de télécharger une photo satellite d’un nouveau camp de réfugiés ou d’un pont détruit – des images dont elles savent qu’elles ont été collectées – mais la trouver manquante dans les bases de données. “Ce qui s’est passé, c’est que, à leur insu, cette image a été sous embargo par probablement le département américain de la Défense, qui en veut l’usage exclusif”, dit-il.

Quelle que soit la raison des images manquantes de l’Arabie saoudite, Farhand voulait en savoir plus sur The Line. En octobre, il a payé deux startups asiatiques, CG Satellite en Chine et 21AT à Singapour, pour que leurs satellites en orbite terrestre basse prennent des photos de la zone de construction. Il a été époustouflé par ce qu’il a vu.

“Je pensais, Holy Moly, ils le font réellement”, dit Farhand. « Regardez combien de camions il y a. Regardez combien de terre est déplacée. Je ne pouvais pas croire à quel point le camp de construction de Neom était grand.

Soar a utilisé des techniques de vision artificielle pour compter l’équipement d’excavation fonctionnant sur une seule section de cinq kilomètres de la ligne, dans une vallée de montagne, et évaluer son activité. Les images de CG montrent 425 véhicules d’excavation sur The Line elle-même, et plus de 650 véhicules sur une base de construction, d’une superficie de plus de cinq kilomètres carrés, qui a été construite à proximité pour loger les travailleurs de la construction. La base est équipée de plusieurs piscines, terrains de football et terrains de cricket ; il a même sa propre ferme solaire.

Une image distincte, prise à environ 60 kilomètres près de la côte, montre des excavations moins profondes et moins de véhicules de construction – environ 100 sur un tronçon similaire de cinq kilomètres. L’extrémité est du site de The Line a connu moins d’activité.

L’analyse de Soar Image des travaux de terrassement suggère que seulement environ la moitié de la longueur proposée de 170 kilomètres de la ligne, et seulement un quart de sa superficie finale, a eu une activité de construction à ce jour. Alors que Neom dit que The Line aura finalement 200 mètres de large, les sections photographiées varient d’environ 70 à environ 150 mètres de largeur. Les ombres projetées par les murs des fouilles suggèrent qu’elles s’étendent jusqu’à une profondeur d’environ 20 mètres. Les bâtiments de 500 mètres de haut ont généralement des fondations s’étendant à 60 mètres ou plus sous terre.

Pointant vers une chaussée massive en cours de construction près d’une plaine alluviale à l’extrémité ouest du projet, Farhand note : « À chaque partie de ce projet, il y a une terraformation massive en cours, et certaines choses vont changer l’environnement de manière indélébile pour toujours. La question est, ont-ils mordu plus qu’ils ne peuvent mâcher ?

Neom n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La phase initiale de construction, et l’arrivée des premiers habitants de The Line, est actuellement prévue pour 2030.