Ces images IA de couples mariés des États indiens amènent les stéréotypes à un tout autre niveau

Combien c’est trop? Eh bien, pour les médias sociaux, ce n’est jamais “trop”. Il n’y a pas longtemps que les images d’hommes et de femmes stéréotypés générées par l’IA sont devenues virales sur les réseaux sociaux et la tendance a maintenant atteint un tout autre niveau. Après que des images d’hommes et de femmes indiens appartenant à différents États ont fait surface sur Twitter, un nouveau fil montre à quoi ressembleraient les couples de mariage lorsqu’ils seraient considérés comme “stéréotypiques”. Cependant, les utilisateurs n’ont pas donné un “coup de pouce” à ce concept car ils l’ont trouvé irréaliste et bizarre.

L’utilisateur de Twitter, @baghardh, a partagé des représentations de couples mariés d’États indiens créés à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). La série montrait des photos de couples punjabi, bihari, Uttar Pradesh, tamoul, gujarati, rajasthani, himachali et bengali. L’utilisateur a également partagé des images de couples mariés du Kerala, du Nagaland et de l’Arunachal Pradesh. Qu’il s’agisse de montrer un marié punjabi avec un turban ou de représenter des Bengalis utilisant un gros poisson, le fil a inspiré de multiples questions des internautes.

«Comme il est très intéressant que 38 à 40% d’hindous punjabi ne figurent même pas dans les photos punjabi. Deuxièmement, le logiciel ou son gestionnaire a une mauvaise opinion des états de la ceinture UP Bihar MP Hindi », a fait remarquer un utilisateur tandis qu’un autre a commenté de manière comique, « En tant que Bengali, je veux savoir où vous pouvez obtenir un poisson aussi énorme !! Emplacement du vendeur s’il vous plaît… » Certains ont même trouvé des détails horribles dans les images et ont partagé les versions agrandies pour montrer l’inexactitude des créations.

Comme il est très intéressant que 38 à 40% d’hindous punjabi ne figurent même pas dans les photos punjabi. Deuxièmement, le logiciel ou son gestionnaire a une mauvaise opinion des États de la ceinture UP Bihar MP Hindi. — Vineet Bhardwaj (@vin_bhardwaj) 31 décembre 2022

En tant que Bengali, je veux savoir où trouver un poisson aussi énorme !! Emplacement du vendeur s’il vous plaît… — Kadak Danda (@kadak_danda) 31 décembre 2022

Plus tôt, un autre utilisateur a publié des images de diverses représentations d’hommes et de femmes indiens qui ont suscité des réactions mitigées en ligne. Il a créé les images basées sur les stéréotypes et l’IA.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici