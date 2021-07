Ces hôtes de club-house maintiennent la fête en vie

Pour débarquer Elon Musk, qui est apparu sur leur Programme du Clubhouse en février dernier, le couple lui a envoyé un texto. Ils avaient rencontré M. Musk il y a plusieurs années lors d’une visite privée de EspaceXle siège social de Hawthorne, en Californie. Une semaine plus tard, Mark Zuckerberg appelé pour discuter de l’avenir de la réalité augmentée. Le fondateur de Facebook était un autre élément facile à obtenir : il était un collègue à l’époque. Et pour enfermer Virgil Abloh, qui est apparu dans leur émission en avril pour évoquer l’influence de la culture internet sur son label Off-White, ils se sont rendus chez leur ami commun, Imran Amed, le fondateur de The Business of Fashion. Sriram Krishnan et Aarthi Ramamurthy sont les hôtes mari et femme bien connectés de « Le spectacle du bon temps« , sans doute l’émission la plus influente sur l’application audio sociale Clubhouse, du moins parmi les déménageurs et les shakers de la Silicon Valley.

Lancée en décembre, l’émission compte 175 000 abonnés. Les fans incluent Calvin Harris et Paris Hilton, et à peu près tous ceux qui veulent entendre des entrepreneurs technologiques discuter des rachats de crypto-monnaie ou de la dernière ride dans les relations homme-robot. Trois soirs par semaine (l’horaire est aléatoire), la diffusion audio d’environ une heure combine la désinvolture d’une conférence téléphonique entre des titans de la technologie avec la conversation amicale de l’happy hour. Le spectacle commence vers 22 heures, heure de la côte ouest, ou chaque fois qu’ils ont mis Indra, leur fille de 2 ans, au lit. Les émissions sont en direct et sujettes à des embûches techniques. Dans un épisode de janvier, l’ancien PDG de Microsoft Steve Ballmer a dû se faire rappeler de se mettre en sourdine à cause du bruit de fond. Il s’avère que M. Ballmer téléphonait depuis son bain à remous. « Je ne sais pas si vous pouvez entendre les éclaboussures d’eau, mais je dois dire que c’est une assez bonne façon de discuter », a-t-il déclaré. En personne, M. Krishnan, qui mesure 6 pieds 6 pouces, et Mme Ramamurthy, qui mesure 5 pieds 3 pouces, ont une apparence visuelle charmante et dépareillée. Mais ils partagent le même âge (tous deux ont 37 ans) et une attitude amicale au chevet qui leur permet de faire en sorte que même les chefs d’entreprise les plus malins se sentent chez eux. Par une fraîche après-midi d’avril à San Francisco, le couple s’est installé sur une table de pique-nique à l’extérieur de La Boulangerie, un café français près de leur maison dans le quartier de Noe Valley.

« Nous avons toujours été obsédés par les histoires qui font les gens », a déclaré M. Krishnan, qui portait un sweat-shirt à capuche avec le logo en diamant pour Jemi, un constructeur de site Web gratuit. (Bd’autres sont des investisseurs providentiels dans la start-up, naturellement.) Mme Ramamurthy, qui portait un manteau camel jusqu’aux chevilles du Comptoir des Cotonniers, a hoché la tête en signe d’accord. « Nous recevons tellement de messages privés et de réponses de personnes qui commencent leur carrière en Inde ou dans un autre pays où il est vraiment important de voir quelqu’un comme moi ou Sriram », a-t-elle déclaré. « Tu sais, tu me ressembles et tu as un accent. » Tous deux sont nés à Chennai, dans le sud de l’Inde, où ils ont été élevés dans des « éducations indiennes typiques de la classe moyenne », a déclaré Mme Ramamurthy, mais ne se sont rencontrés qu’en 2003, lorsqu’ils étudiaient à l’université pour devenir ingénieurs en logiciel.

Un ami commun les a ajoutés à un compte Yahoo! salle de discussion pour aider avec un projet de codage. La collaboration a fait long feu, mais le couple a continué à échanger des messages sans savoir à quoi ressemblait l’autre. « Quand nous disons aux gens que nous avons rencontrés en ligne, tout le monde pense que c’est une application de rencontres », a déclaré Mme Ramamurthy avec un soupir amusé.

« C’est une histoire beaucoup plus ringard », a déclaré M. Krishnan. Lorsqu’ils se sont finalement rencontrés un an plus tard, « Je me souviens avoir pensé: » Oh, il est si grand « , a déclaré Mme Ramamurthy. Peu de temps après, le couple a attiré l’attention de S. Somasegar, le célèbre cadre technologique américano-indien, qui travaillait chez Microsoft à l’époque. Impressionné par les savants numériques maladroits, M. Somasegar les a embauchés tous les deux en 2005. « Beaucoup de gens dans l’industrie rejoignent des entreprises comme Facebook ou Twitter et sont heureux d’être là pendant des décennies », a déclaré M. Somasegar, qui a passé 27 ans chez Microsoft avant de rejoindre Madrona Venture Group en 2015. « Mais Sriram et Aarthi ne sont pas content du statu quo. Ils ont une agitation qui stimule leur curiosité et un besoin de poser des questions. Le couple est devenu amoureux en 2006. L’année suivante, ils ont déménagé au siège américain de Microsoft à Seattle. Ils se sont enfuis en 2010 et ont déménagé à Palo Alto un an plus tard. M. Krishnan a ensuite occupé des postes de direction chez Twitter, Yahoo, Facebook et Snap. Plus tôt cette année, il a été embauché en tant qu’associé commandité de la puissante société de capital-risque Andreessen Horowitz, l’un des principaux investisseurs de Clubhouse. « Quand je rencontre les fondateurs maintenant, ils ont l’impression qu’ils me » connaissent « en écoutant l’émission, et cela aide vraiment », a-t-il déclaré. Mme Ramamurthy a travaillé chez Netflix avant de présenter deux start-ups : Vrai et Cie., un site e-commerce de lingerie en 2012 ; et Lumoïde, un service qui permet aux gens d’essayer des gadgets avant d’acheter. Elle est allée sur Facebook en 2017 en tant que directrice de produit avant de partir en mai pour diriger les efforts de Clubhouse pour s’étendre à d’autres pays. Comme les 40 autres employés de Clubhouse, elle recevra des capitaux propres.