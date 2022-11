Ces hommes ont fui la guerre en Syrie vers l’Ukraine. Maintenant, ils ont encore fui.

Mais parmi ceux qui ont fui, il y avait aussi des gens comme M. Safwa et M. Hamed dont le statut tombe dans une zone grise, et dont la recherche d’un endroit sûr et prospère pour construire une nouvelle vie a été compliquée. Et dans certains pays, comme la Grande-Bretagne, ils reçoivent un soutien plus limité que les citoyens ukrainiens qui ont fui la même guerre alors qu’ils tentent de recoller les morceaux de leur vie.

Sans citoyenneté ukrainienne, les hommes n’étaient pas éligibles pour postuler aux programmes de visas qui offrent une réinstallation temporaire à ceux qui ont fui la guerre en Ukraine. Au lieu de cela, ils sont entrés subrepticement en Grande-Bretagne via l’Irlande – qui a autorisé les voyages sans visa pour ceux qui fuient la guerre – puis ont demandé l’asile.

Shabia Mantoo, porte-parole mondiale de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, a déclaré que le phénomène des personnes fuyant plus d’un conflit de cette manière – connu sous le nom de déplacement multiple – est incroyablement difficile et de plus en plus courant alors que le nombre de personnes déplacées par la guerre continue d’augmenter dans le monde. . « C’est une situation vraiment précaire », dit-elle.