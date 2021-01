Alors que les humains prennent les meilleurs selfies et écrivent les légendes les plus spirituelles dans la biographie de leur application de rencontres pour attirer d’autres humains, les animaux sauvages doivent recourir à des techniques étranges pour trouver un partenaire.

Certains oiseaux dansent et présentent leur plumage, certains animaux chantent, mais une espèce de grenouille particulière s’est avérée utiliser un geste très humain pour l’interaction – saluant!

On a observé que Sachatamia orejuela, une sorte de grenouille de verre, agite simplement pour attirer un compagnon. Ils vivent généralement près de ruisseaux bruyants ou de chutes d’eau jaillissantes. La méthode habituelle chez les grenouilles est de croasser lors du lancement d’un appel d’accouplement, mais en raison de l’environnement de la grenouille de verre, tout croassement serait noyé par les bruits de l’eau. Ainsi, lorsque ces grenouilles repèrent un partenaire potentiel, elles les agitent en agitant une main ou en secouant la tête. Ces grenouilles «dansantes» ont été observées près des ruisseaux et des cascades dans les forêts tropicales du monde entier, notamment en Inde, au Brésil, à Bornéo et le dernier en Equateur.

Bien que des grenouilles dansantes aient déjà été observées, un membre de cette famille particulière de grenouilles, les Centrolenidae, n’a jamais été vu en utilisant une communication visuelle. La découverte a été faite par Rebecca Brunner, écologiste de la conservation à l’Université de Californie.

Les Sachatamia orejuela habitent les forêts tropicales de Colombie et d’Équateur. Ils aiment vivre près des chutes d’eau, si près qu’ils sont dans la «zone d’éclaboussures» et peuvent être vus perchés sur des rochers et des rochers autour de ces sources d’eau. Les chercheurs supposent que les surfaces glissantes leur permettent d’être à l’abri des prédateurs. Ils se camouflent presque avec l’environnement en raison de leur couleur vert-gris et de leur peau translucide. Comme ils sont difficiles à repérer, on en sait peu sur leur accouplement ou leurs comportements sociaux.

« Une poignée d’autres espèces de grenouilles à travers le monde utilisent la signalisation visuelle, en plus des appels aigus, pour communiquer dans des environnements très bruyants », a déclaré Brunner. Mais elle a qualifié cette découverte d ‘«intéressante» car ces espèces ne sont pas liées les unes aux autres. Cela signifie que les méthodes de communication visuelle dans les deux, ont évolué indépendamment.

Le phénomène peut s’expliquer par une évolution convergente. C’est lorsque deux espèces distinctes développent des réponses et des comportements similaires en raison de leur présence dans des environnements similaires. Brunner a été surpris de voir cette signalisation visuelle lors de l’observation et s’est rapidement installée au sommet des rochers glissants pour obtenir des images.

«J’étais déjà aux anges parce que j’avais finalement trouvé un homme qui appelait après des mois de recherche», a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il n’y a pas eu de documentation officielle des cris de cette espèce auparavant.

En dehors du signal de vague, ces grenouilles ont un cri extrêmement aigu. Le croassement général ne serait pas audible dans un tel environnement. Elle a qualifié sa découverte d ‘«exemple parfait de la façon dont le paysage sonore d’un environnement peut influencer les espèces qui y vivent.

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/01/210115155338.htm