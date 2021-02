John Matze, qui a été limogé la semaine dernière en tant que PDG de Parler, a déclaré que son ancienne société, qui prétend défendre la liberté d’expression, essayait de museler la sienne.

Peu de temps avant un entretien avec USA TODAY, Matze a déclaré avoir reçu un avertissement écrit indiquant qu’il avait violé les termes de son accord de confidentialité en faisant des déclarations désobligeantes et en divulguant des informations privilégiées aux médias qui pourraient avoir «des effets négatifs graves et importants sur l’entreprise ou la l’entreprise. »

Matze nie cela.

«Ce n’est pas la vision que j’avais pour l’entreprise», a déclaré Matze à USA TODAY. «Ces gens veulent juste me censurer. De toute évidence, ma déclaration concernant leur vision qui ne correspond pas à la mienne doit être vraie étant donné qu’ils essaient de m’empêcher de dire ce que je pense.

Selon Matze, Parler l’a congédié sans indemnité et, dans le courriel, lui a indiqué qu’il le prenait de ses capitaux propres dans l’entreprise.

L’entreprise n’a pas pu être contactée immédiatement pour commenter

Comment le discours de Trump s’est passé sur Parler:Lorsque Trump a commencé son discours avant l’émeute du Capitole, le discours sur Parler s’est transformé en guerre civile

Émeute du Capitole:Le PDG de Parler, John Matze, renvoyé par le conseil d’administration contrôlé par Rebekah Mercer

Le donateur politique conservateur et investisseur de Parler Rebekah Mercer, fille de l’investisseur de fonds spéculatifs Robert Mercer, a déclaré précédemment qu’elle et Matze avaient lancé Parler «pour fournir une plate-forme neutre pour la liberté d’expression, comme nos fondateurs l’avaient prévu» et en réponse à «la tyrannie et l’orgueil de nos seigneurs technologiques.

Dans une note aux membres du personnel de Parler obtenue par Fox News, Matze a écrit: «Le 29 janvier 2021, le conseil d’administration de Parler contrôlé par Rebekah Mercer a décidé de mettre immédiatement fin à mon poste de PDG de Parler. Je n’ai pas participé à cette décision.

La directrice des politiques de Parler, Amy Peikoff, a répondu par cette déclaration à USA TODAY: « Les caractérisations par M. Matze des événements et des circonstances entourant son licenciement du poste de PDG de Parler ont été inexactes et trompeuses. »

Parler est l’une des plateformes de médias sociaux utilisées par les partisans du président de l’époque Donald Trump pour planifier et faire la chronique de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

La représentante Carolyn B. Maloney, DN.Y., a demandé au FBI d’enquêter sur le rôle de Parler dans l’attaque du 6 janvier.

Le bavardage violent a incité Apple et Google à retirer Parler de leurs magasins d’applications. Puis Amazon, qui hébergeait le site Parler, a retiré la fiche.

Parler a poursuivi Amazon devant un tribunal fédéral, affirmant que le service d’hébergement Web avait violé son contrat avec Parler.

Mais dans une décision préliminaire, le juge fédéral chargé de l’affaire s’est rangé du côté d’Amazon, affirmant que c’était Parler qui avait violé les termes d’un contrat en ne supprimant pas les discours violents et haineux signalés par Amazon.

Matze a fait valoir son point de vue dans la presse, arguant que Facebook, Twitter et YouTube de Google ont également été utilisés pour organiser le soutien au rassemblement «sauver l’Amérique» et «arrêter le vol» à Washington.

Selon une revue de vidéos et d’autres publications de ProPublica, Parler semble avoir joué un rôle majeur dans le siège du Capitole. Une analyse de texte USA TODAY publiée cette semaine a montré que les appels à la guerre civile se sont intensifiés contre Parler alors que Trump exhortait ses partisans à marcher sur le Capitole.

Les désaccords sur la façon de réglementer ce type de discours sur la plate-forme ont opposé Matze à Mercer, selon Matze. Il a exhorté Parler à sévir contre les néonazis et tout autre groupe de terrorisme domestique qui incite à la violence, mais dit que sa position a été accueillie par le silence de Mercer.

Pourtant, il dit que le blâme sur Parler est déplacé.

« Je ne crois pas qu’aucun de ces changements aurait changé l’issue du 6ème », a-t-il dit. « Je pense que cela se serait produit avec ou sans les médias sociaux en raison de l’extrémisme politique croissant. »

« Les gens se seraient encore rassemblés, ils auraient toujours été bouleversés et ils auraient encore entendu son discours, et ils auraient probablement encore pris d’assaut le Capitole », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est vraiment un échec du leadership, en général. Et ce n’est pas seulement le président Trump, mais il en est largement responsable. »

Lancé en 2018, Parler s’est positionné comme une alternative non partisane et libre d’expression à Facebook et Twitter avec moins de restrictions sur ce que les gens peuvent dire.

Matze et Jared Thomson l’ont nommé d’après le mot français «parler». Les investisseurs comprennent Mercer et la personnalité médiatique Dan Bongino.

Parler a décollé pendant le cycle électoral controversé, passant de moins de 1 million d’utilisateurs à 15 millions en janvier, les utilisateurs ayant quitté Facebook et Twitter pour avoir traité les allégations de fraude électorale de Trump et leurs suspensions des comptes de l’ancien président.

Selon Matze, au fur et à mesure que la plate-forme de médias sociaux se développait, les luttes intestines sur l’avenir de la plate-forme ont augmenté.

Parler est hors ligne depuis près d’un mois mais était sur le point d’être rétabli lorsque Parler l’a évincé, a déclaré Matze.

Lorsque la plate-forme sera de nouveau opérationnelle, il dit qu’il n’est pas sûr de rester dessus.

« Je veux vraiment troller un peu là-dessus », a déclaré Matze. «Je veux voir s’ils vont m’interdire.»