« Ces gens sont malades ! Un bar new-yorkais prévoit un événement méprisable et le dépliant lui fait vraiment mal au ventre – Twitchy

Ajoutez cela à la liste des choses sourdes que les Américains ont faites à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël. En fait, cet événement va du ton sourd au cruel.

Un club de New York (The End) organise ce soir ce qu’on appelle « Intifada Fundraver ». L’invitation comprend une vidéo de l’attaque du Hamas contre Israël et de la destruction de la barrière frontalière qui a conduit au massacre de centaines de civils israéliens. pic.twitter.com/1hwamTXrAP – Barak Ravid (@BarakRavid) 15 octobre 2023

Apparemment, un club de New York organise une collecte de fonds et son dépliant comprend une vidéo de l’attaque du Hamas contre Israël et de la destruction de la barrière frontalière entre Gaza et Israël. Ouais. Gros beurk.

Ainsi, une bande de DJ queer cool et avant-gardistes tournent ce soir dans une « Intifada Fundraver » à New York, une fête promue avec des images de célébration d’une attaque terroriste au cours de laquelle – entre autres horreurs – 260 jeunes fêtards ont été massacrés lors d’une rave. https://t.co/2jSQCcUTBc – Boaz Arad (@aradboaz) 15 octobre 2023

Le symbolisme fait tourner l’estomac. Des jeunes qui écoutaient et dansaient innocemment de la musique lors d’un festival ont été massacrés par le Hamas et c’est ce qu’ils décident d’organiser pour récolter des fonds ?

Ces gens sont des psychopathes. https://t.co/xybCHXV95t – Eylon Levy (@EylonALevy) 15 octobre 2023

Ces gens sont malades https://t.co/AU6DX0mlvm – Chaya Raichik (@ChayaRaichik10) 15 octobre 2023

Quand le fondateur de ‘Libs de Tik Tok’ dit que c’est malade, c’est malade. Elle a dû tout voir et même cela la dégoûte.

C’est extrême, mais d’un autre côté, ils organisent littéralement une fête pour célébrer le terrorisme. À quel moment deviennent-ils des mandataires de la terreur ?

On espère que de nombreux types du FBI et du NYPD seront présents. Appuyez également, prenez des photos et obtenez des noms. Des opportunités comme celle-ci sont difficiles à trouver ! https://t.co/a9480D7GX2 – Walter Russell Mead (@wrmead) 15 octobre 2023

Ajoutez ces noms à la liste des étudiants de Harvard. Cela éliminerait vraiment un grand nombre de futures embauches problématiques probables. Vous êtes les bienvenus, responsables des ressources humaines partout en Amérique.

Donc non seulement je n’ai vu personne dans la communauté de la musique électronique condamner ou même parler du viol et du meurtre d’une rave entière, mais ils accusent Infifada Fundravers de coupables. Prenez moins de drogue, les amis. https://t.co/fpzr4acwWo – OBLIGATIONS SCOLAIRES SFUSD (@wokbonds) 15 octobre 2023

C’est peut-être là le problème. Les drogues ont détruit la partie empathie du cerveau. Il n’y a pas d’autre explication que ce sont des sociopathes.

Ils font une rave pour célébrer une rave qui a été abattue ? Ils sont tellement antisémites qu’ils ne peuvent vraiment pas imaginer que les victimes soient liées à elles-mêmes, même si elles partagent la même communauté d’amateurs. https://t.co/XPuRVYEtjQ – Eli Sennesh (@EliSennesh) 15 octobre 2023

Certaines choses sont tellement obscènes qu’elles vous laissent complètement sans mots. https://t.co/zGym5mFzaB – Kyle Orton (@KyleWOrton) 15 octobre 2023

Comment le plus grand massacre de Juifs depuis l’Holocauste s’est transformé en glamour, à la manière de Brooklyn.

Les Occidentaux suicidaires collectent des fonds pour les sauvages suicidaires. Avec un espace de sécurité transgenre. https://t.co/ooZssRslxx pic.twitter.com/XFhgIYMaRY – Épouse Shawarma 🇺🇸🇮🇱 (@ShawarmaWife) 15 octobre 2023

C’est comme si ces gens ne comprenaient pas ce qui leur serait fait s’ils allaient à Gaza en tant que gays, lesbiennes ou transaméricains. Quel est le contraire d’un « espace sûr » ? C’est Gaza.

Je ne vois pas comment, après la célébration du pire massacre de Juifs depuis l’holocauste, la gauche pourra un jour obtenir à nouveau le soutien de notre communauté. Ce truc est tout simplement trop répandu. Il ne s’agit pas de quelques incidents anecdotiques. https://t.co/L1rSGk8Q9n -Bridget (@bridget_potasky) 15 octobre 2023

Cela a été terriblement révélateur. Être juif américain en ce moment doit se sentir complètement isolé.

Il est ignoble que ce club de Bushwick organise une « Intifada Fundraver ». Le Hamas a assassiné de manière barbare des bébés, violé et tué des femmes et brûlé vifs. Ce quartier jouxte également une communauté juive orthodoxe. Comment osent-ils faire ça ??? https://t.co/LC3cnLfuz4 – Candice Giove (@candicegiove) 15 octobre 2023

Cela mérite une condamnation sans équivoque de la part de tous. Ce dépliant événementiel glorifie le massacre des Juifs en Israël. N’ont-ils aucune honte ? J’envisage de me présenter pour faire comprendre que nous sommes là pour rester. Je suis Yisroel Chai ! https://t.co/vkBG5I7plW – Yaacov Behrman (@ChabadLubavitch) 15 octobre 2023

Gardez les yeux ouverts sur qui condamne cela et qui garde le silence. Cela en dira long.

