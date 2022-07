PARIS – La pression monte sur un ministre du gouvernement français pour qu’il démissionne suite à des commentaires stigmatisant l’homosexualité et les personnes LGBTQ, dans le dernier défi lancé au leadership du président Emmanuel Macron.

Les remarques de Caroline Cayeux ont blessé et irrité beaucoup – y compris ses collègues – et ont suscité une discussion plus large sur les attitudes discriminatoires persistantes des personnes au pouvoir.