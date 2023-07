« Ces gars sont sérieux » – l’ancien joueur de Mauricio Pochettino se souvient du moment où ils lui ont été présentés, ainsi qu’à son équipe

Non seulement de nombreux fans de football ont été surpris lorsque Mauricio Pochettino est devenu entraîneur de la Premier League en 2013, mais certains ont été complètement indignés.

Alors que peu de gens en savaient beaucoup sur l’Argentin, il était largement admis que l’ancien gaffer de Southampton, Nigel Atkinson, faisait un excellent travail lors de sa première campagne dans l’élite. Pourtant, avec le club juste au-dessus de la zone de relégation en janvier, Atkinson a obtenu la côtelette et l’ancien entraîneur de l’Espanyol Pochettino est venu le remplacer.

Avec le recul, la décision a été justifiée, car Pochettino a transformé les Saints en une équipe beaucoup plus fluide et tactiquement intelligente, avant de continuer à assurer sa réputation comme l’un des jeunes entraîneurs les plus excitants du jeu à Tottenham.

Et tandis que les fans reniflaient pendant ces premiers jours de l’époque de Pochettino à Southampton, les joueurs savaient instantanément qu’ils étaient sur le point de gagner.

« Nous l’avons rencontré par une journée d’hiver très froide », raconte l’ancien gardien de but Kelvin Davis, l’un des joueurs seniors du club à l’époque. FFT. « Il neigeait et Nicola [Cortese] a demandé à un groupe de joueurs d’aller rencontrer le nouveau manager dans une loge du stade.

« Mon sentiment immédiat était qu’il avait une grande personnalité, une grande présence. Nous sommes sortis de la salle après et avons pensé: » Ces gars sont sérieux « , car ce n’était pas seulement Mauricio, c’était son assistant Jesus Perez, son entraîneur de l’équipe première Miguel D’Agostino et son entraîneur des gardiens de but Toni Jimenez. Ils viennent comme un tout, presque comme une seule personne – ils sont dévoués les uns aux autres, ce qui est une force énorme.

« Ils ont parlé de la philosophie qu’ils voulaient introduire, de la direction dans laquelle ils voulaient aller. Dès la première formation, il était clair qu’ils savaient exactement ce qu’ils faisaient. »

« J’ai eu d’autres managers où c’était tout de suite, ‘Bon, c’est comme ça que je travaille' », dit Davis. « Ce n’était pas comme ça – il a observé l’équipe, puis a lentement construit la direction de l’équipe de manière stratégique. Vous avez toujours pensé que si vous dépassiez les bornes, il y aurait des conséquences, mais il ne cherchait pas la confrontation. Il était très intelligent dans sa façon de gérer les gens – il a montré qu’il était là pour nous améliorer, et nous avons rapidement réalisé qu’il faisait exactement cela.

Pochettino a quitté les Spurs en novembre 2018 avant de diriger le Paris Saint-Germain vers un titre de champion et la Coupe de France. Désormais, il se retrouve en Premier League avec Chelsea. Si ce que dit Davis est vrai, les Blues vont se régaler.

