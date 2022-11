“Ces gars sont méchants”: Houston prospère avec des stars inattendues

Ensberg a déclaré que les Astros avaient essentiellement doublé leur inventaire de partants en utilisant un système de ferroutage; c’est-à-dire deux lanceurs travaillant quatre manches chacun à chaque fois pendant la rotation. De cette façon, l’organisation avait plus d’options pour les lanceurs qui pouvaient être transformés en partants aux niveaux supérieurs – et plus de types de partants qui connaissaient le soulagement.

“Peu d’équipes le font du tout, mais les lanceurs partants ont le plus de valeur et les Astros voulaient développer et récolter des lanceurs partants – et ils sont très bons dans ce domaine”, a déclaré Ensberg, qui gère maintenant dans le système des Rays de Tampa Bay.

“Mais ce qui est le plus important, c’est que les Astros étaient vraiment doués pour comprendre comment apprendre aux lanceurs à lancer leurs lancers avec certaines formes de lancer – déterminer ce qui serait le plus efficace et comprendre ce que le corps doit être capable de faire pour produire cela.”