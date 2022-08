Ces frais bancaires pourraient ruiner votre budget. Ce qu’il faut éviter

Pittsburgh avait les frais de découvert moyens les plus élevés à 35,50 $, suivis de Cleveland avec 34,84 $ et de Denver à 34,45 $. Pendant ce temps, Miami avait les frais de découvert moyens les plus bas à 21,05 $, suivi de Washington, DC, à 22,95 $ et de San Francisco à 23,76 $.

Il existe des moyens clés d’éviter ces frais, selon McBride.

En gardant un œil sur le solde disponible de votre compte avant d’initier des transactions, vous pourrez peut-être éviter un découvert si un chèque que vous avez déposé n’a toujours pas été encaissé, par exemple.

De plus, si vous liez votre compte courant à un petit compte d’épargne auprès de la même banque, cela peut servir de tampon, plutôt que de compter sur l’argent de la banque pour couvrir tout manque à gagner, a déclaré McBride.