Ces fosses populaires sont au prix le plus bas de l’année

Il n’y a rien de tel que de s’asseoir dehors autour d’un feu la nuit avec des amis ou des membres de la famille pour raconter des histoires et faire rôtir des S’mores ou griller des hot-dogs sur des bâtons. Cependant, vous n’êtes pas obligé de limiter cette expérience relaxante à de simples campings. À l’heure actuelle, les foyers très appréciés de Solo Stove sont jusqu’à 30 % de réduction pour le 4 juillet, vous pouvez donc vous asseoir et vous détendre dans votre propre jardin.

Quelle est la qualité de ces foyers ? Le chef de produit de Review, Sunil Doshi, a déclaré que son modèle Bonfire, à l’origine de 349,99 $ et maintenant de 254,99 $, était probablement son « chose préférée [he] acheté pendant la pandémie. » En fait, cette petite beauté a même été à la hauteur de son battage médiatique sans fumée! « Je doutais des affirmations sans fumée, mais j’ai eu tort », a déclaré Sunil. « Bien qu’il y ait un peu de fumée lorsque vous allumez il, en quelques minutes, la fumée diminue à presque rien. C’était magique la première fois que je l’ai utilisé. »

Le Bonfire, comme tous les modèles de foyers de la société, utilise la conception de flux d’air à 360 degrés de Solo Stove pour créer sa combustion ultra-propre en aspirant l’air à travers les trous d’aération inférieurs et en envoyant de l’air chauffé vers le haut. Cela permet également un nettoyage minimal des cendres. Ce modèle particulier ne pèse que 20 livres, ce qui le rend suffisamment portable pour être utilisé à la fois dans votre propre jardin et en camping. En conséquence, plus de 8 200 clients satisfaits lui ont donné leur approbation, la qualifiant d’« efficace ».

Pour une plus grande portabilité, il y a le foyer Solo Stove Ranger de 15 livres, qui est en baisse de 70 $ de 269,99 $ à 199,99 $ et a une note moyenne de 4,9 étoiles. Les propriétaires disent qu’ils adorent utiliser cette option plus petite pour les voyages en camping-car. Le foyer Solo Stove Yukon de 38 livres, quant à lui, est le plus grand modèle de l’entreprise et son prix est passé de 599,99 $ à 424,99 $, réduisant de 175 $ le prix final.

Que vous souhaitiez installer en permanence une fosse dans votre jardin ou en sortir une sur la route, il existe un foyer Solo Stove pour chaque scénario. Avec la livraison et les retours gratuits, une garantie à vie et maintenant 30% de réduction, le timing ne pourrait pas être meilleur non plus. Vous voudrez l’obtenir avant dimanche 11 juillet, cependant, car c’est à ce moment-là que les prix vont remonter.

