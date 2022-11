Ces fonctionnalités de l’Apple Watch pourraient vous sauver la vie – elles ont sauvé la mienne

L’Apple Watch fait bien plus que simplement passer des appels, recevoir des SMS et vous guider d’un point A à un point B. Ses fonctions de santé et de sécurité intégrées peuvent vous sauver, vous ou d’autres, de situations effrayantes – je le sais parce que je l’ai vécu de première main.

Gestion du diabète

Justin Eastzer/Crumpe



J’ai un diabète de type 1 et je porte un glucomètre en continu qui mesure ma glycémie. Si ma glycémie devient dangereusement basse, je peux m’évanouir ou entrer dans un coma diabétique. Heureusement, mon glucomètre se connecte à mon Apple Watch et envoie des notifications avant qu’il ne soit trop tard. Cette fonctionnalité m’a sauvé la vie il y a quelques mois.

Je me suis réveillé avec un avertissement de sucre dans le sang dangereusement bas sur mon Apple Watch. J’ai couru jusqu’au frigo, j’ai pris du jus d’orange, je l’ai bu et je me suis évanoui. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard car mon taux de sucre est revenu à la normale. Ce fut l’un des moments les plus effrayants de ma vie, et grâce aux alertes de mon Apple Watch, j’ai pu remédier à l’hypoglycémie avant qu’il ne soit trop tard.

En plus des avertissements sur la glycémie, l’Apple Watch peut également aider à assurer la sécurité des personnes d’autres manières. Voici quelques autres fonctionnalités vitales dont vous pouvez profiter :

Détection de chute

L’Apple Watch peut détecter si vous avez subi une mauvaise chute. Le portable combine deux outils : un accéléromètre, qui détecte la vitesse, et un gyroscope, qui détecte la gravité terrestre. Ensemble, les deux peuvent alerter la montre d’une mauvaise chute et activer un avertissement sur le cadran de la montre vous demandant si vous souhaitez appeler les services d’urgence.

Si la montre détecte que vous bougez, elle attend que vous répondiez à l’alerte et n’appellera pas automatiquement à l’aide. S’il détecte que vous n’avez pas bougé pendant environ une minute, il passera automatiquement l’appel. Il enverra également un message à vos contacts d’urgence avec votre emplacement, leur faisant savoir que votre montre a détecté une chute brutale et a appelé les services d’urgence. Les contacts d’urgence sont récupérés à partir de Medical ID, qui est programmé sur l’iPhone.

ID médical

Richard Peterson/Crumpe



L’identification médicale peut être utile dans les situations où vous êtes entouré d’étrangers et incohérents et avez besoin d’aide ou l’inverse.

Il affiche des informations telles que le nom, la date de naissance, les conditions de santé, les médicaments et les contacts d’urgence.

Tout le monde peut accéder à ces informations sur l’Apple Watch en maintenant le bouton enfoncé jusqu’à ce qu’il apparaisse sur le cadran de la montre. Faites glisser l’onglet et vous aurez accès aux informations d’identification médicale et pourrez appeler le contact d’urgence directement à partir de cet écran. L’identification médicale peut également être ouverte sur un iPhone en maintenant enfoncés le bouton d’alimentation et le bouton d’augmentation du volume en même temps.

La programmation de l’identification médicale est facile. Sur un iPhone, accédez à Paramètres > Santé > Identification médicale.

SOS d’urgence

Richard Peterson/Crumpe



Emergency SOS est une fonctionnalité puissante qui pourrait vous sauver d’une situation effrayante. Cette fonctionnalité vous permet d’appeler rapidement et facilement les services d’urgence si vous êtes en danger.

Il existe plusieurs façons de l’activer sur Apple Watch. Vous pouvez l’activer de la même manière que l’identification médicale en maintenant le bouton enfoncé et en glissant sur “SOS d’urgence” ou vous pouvez continuer à maintenir le bouton enfoncé plus longtemps et il s’activera automatiquement. Une fois activée, la montre comptera à rebours à partir de cinq et émettra un fort effet sonore de sirène. Vous pouvez annuler la demande en relâchant le bouton avant la fin du compte à rebours.

Pour activer le SOS d’urgence sur l’iPhone, maintenez enfoncés le bouton d’alimentation et le bouton d’augmentation du volume en même temps et balayez ou maintenez les boutons enfoncés plus longtemps et il comptera à rebours à partir de 8 et commencera à émettre une sirène. Alternativement, vous pouvez configurer le SOS d’urgence pour qu’il s’active en appuyant cinq fois rapidement sur le bouton d’alimentation. Ces paramètres d’activation peuvent être programmés dans Paramètres > SOS d’urgence.

Méditation avec Apple Fitness Plus

Richard Peterson/Crumpe



La santé mentale est un autre aspect important de notre santé et l’Apple Watch cherche à libérer notre esprit avec des méditations guidées incluses dans leur programme Apple Fitness Plus.

La méditation a une pléthore d’avantages pour la santé, y compris le possibilité de réduire de 87% le risque d’être hospitalisé pour une maladie coronarienne.

Avec un compte Apple Fitness Plus, vous pouvez accéder à une liste de méditations guidées sur l’Apple Watch à partir de l’application Méditations préinstallée. Les méditations durent de 5 à 20 minutes. Un abonnement Apple Fitness Plus coûte 10 $ par mois ou 80 $ par an.