Ces flotteurs transforment les vagues de l’océan en énergie renouvelable

Sur le littoral de Gibraltar, des flotteurs en métal bleu attachés à une ancienne jetée de munitions de la Seconde Guerre mondiale montent et descendent, transformant la montée et la descente douces des vagues en énergie renouvelable. Les flotteurs ont été inventés par Eco Wave Power, une entreprise qui cherche à transformer les structures artificielles telles que les jetées et les brise-lames en sources d’énergie propre.

Puissance des vagues écologiques



Chaque lot de ces flotteurs, par l’équipe de développement, est soigneusement conçu pour s’adapter aux conditions de vagues spécifiques où ils sont installés. Par exemple, les vagues plus petites nécessitent un plus grand nombre de petits flotteurs, elles sont donc plus faciles à déplacer de haut en bas, mais les vagues plus grandes peuvent supporter des flotteurs plus gros – donc moins d’entre eux sont nécessaires.

Voici comment ils fonctionnent.

Le mouvement des flotteurs crée une pression de fluide à l’intérieur des accumulateurs, qui sont terrestres et intégrés dans de grands conteneurs maritimes bleus. Cette pression de fluide, créée par la montée des vagues, fait tourner un moteur hydraulique. À son tour, cela active un générateur, qui envoie ensuite de l’électricité au réseau électrique via un onduleur.

Puissance des vagues écologiques



Lors d’une tempête, lorsque les vagues deviennent trop hautes, l’unité se verrouille de manière autonome en position verticale pour se protéger, puis redescend dans l’eau une fois le mauvais temps passé.

Eco Wave Power affirme que l’ensemble de son système, du flotteur au réseau, est efficace à environ 50 %, ce qui signifie qu’environ 50 % de l’énergie des vagues entrante est convertie avec succès en électricité. Pour le contexte, ce chiffre est supérieur à l’efficacité de 15 % à 20 % de la plupart des panneaux solairesl’efficacité de 20 % à 40 % de la plupart éoliennes et l’efficacité de 33 % de la moyenne centrale électrique au charbon.

Puissance des vagues écologiques



Jusqu’à présent, l’entreprise fournit régulièrement de l’électricité au réseau dans une poignée d’endroits, et d’autres sont en cours de route. Sa première station connectée au réseau a été ouverte à Gibraltar en 2016, et la société en achève actuellement une deuxième au port de Jaffa à Tel Aviv, en Israël. Un troisième à Los Angeles devrait être opérationnel début 2023.

La quantité d’énergie produite par flotteur dépend des conditions de vagues dans une zone donnée. Inna Braverman, co-fondatrice et PDG d’Eco Wave Power, a déclaré que chacun des flotteurs de l’entreprise à Jaffa peut générer jusqu’à 10 kWh, ce qui est suffisant pour environ 10 foyers.

Braverman a déclaré que la société a mené un certain nombre d’enquêtes environnementales qui n’ont trouvé aucun impact négatif sur l’environnement, et le fluide qui crée la pression hydraulique dans le système est biodégradable.

Pour voir ces flotteurs en action, regardez la vidéo.