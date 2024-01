Ces films sur le passage à l’âge adulte de Sundance méritent attention

Chaque mois de janvier, le Festival du film de Sundance, qui clôture sa 40e édition dimanche, programme un large éventail de films réalisés par des cinéastes du monde entier, travaillant dans toutes sortes de langues, de styles et de genres – et élargissant les perspectives et les expériences des cinéphiles.

Cependant, seule une petite poignée de ces films obtiennent de plus grandes plateformes au-delà du festival: une sortie en salles majeure, une campagne de récompenses et/ou des noms célèbres qui les soutiennent. Au cours d’une autre année qui a souligné le soutien inconstant de l’industrie pour les femmes, les personnes de couleur et autres voix sous-représentées dans le cinéma, il convient de répéter que les talents ne manquent pas.

Plusieurs longs métrages de Sundance qui se sont démarqués cette année pourraient être largement décrits comme des films de passage à l’âge adulte. Mais c’est certes réducteur, car chacun des quatre présentés ci-dessous reprend ce genre classique et lui insuffle quelque chose d’unique. Tous les quatre sont des premiers longs métrages impressionnants de la part de leurs scénaristes-réalisateurs, racontant des histoires profondément personnelles avec des points de vue distinctifs.

Ces films faisaient partie des sélections de Sundance mises en ligne à la fois pour les critiques et le grand public pendant le festival la semaine dernière. Mais eux, comme bien d’autres films présents au festival, méritent d’avoir la chance de trouver un public plus large dans les mois à venir.

Pour l’instant, tous les quatre n’ont pas encore été distribués aux États-Unis. Espérons donc que quelqu’un les récupérera bientôt et leur donnera les soins et l’attention qu’ils méritent.

Violeta (Dreya Renae Castillo), Eva (Luciana Quinonez) et Vicente (Residente) dans “In the Summers”. Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

« En étés »

Le premier long métrage de la cinéaste colombienne américaine Alessandra Lacorazza Samudio, «Pendant les étés » suit deux sœurs, Violeta et Eva, au cours d’une série d’étés au cours de leur enfance, de leur adolescence et de leur début d’âge adulte. Leurs parents sont séparés et ils vivent avec leur mère en Californie. Chaque été, ils rendent visite à leur père, Vicente, à Las Cruces, au Nouveau-Mexique.

Il leur apprend avec amour à cuisiner, à jouer au billard et à naviguer à l’aide des étoiles. Mais il a également tendance à boire beaucoup et, à l’occasion, à devenir violent. Au fil du temps, la relation des filles avec lui devient plus distante, et gérer sa volatilité est parfois plus difficile qu’il n’en vaut la peine. Comment reconnaître la douleur d’un parent qui vous a fait du tort tout en reconnaissant qu’il essaie généralement de faire de son mieux avec ce qu’il a ?

Tourné sur place à Las Cruces, « In the Summers » a un sens indéniable du lieu et un style lyrique, avec des décalages subtils pour montrer le passage du temps. Il est également ancré dans les performances touchantes et vulnérables du rappeur Residente, qui fait ses débuts d’acteur dans le rôle de Vicente, ainsi que de Sasha Calle et Lio Mehiel en tant que versions jeunes adultes d’Eva et Violeta, respectivement.

Le film a remporté le Grand Prix du Jury du meilleur film dramatique américain ainsi que le prix de la réalisation. En attribuant le prix au film, le jury a dit: “Un film comme celui-ci peut facilement passer entre les mailles du filet, et c’est pour cette raison que nous avons choisi de mettre en lumière ce beau morceau de cinéma et nous espérons qu’il trouvera le public qu’il mérite si bien.”

Chris (Izaac Wang) dans « Dìdi (弟弟) ». Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

« Dìdi (弟弟) »

Se demander ce que nous devons à nos parents est également au cœur du long métrage semi-autobiographique du réalisateur taïwanais américain Sean Wang. « Dìdi (弟弟). » Se déroulant à l’été 2008 (avec des détails douloureusement familiers à ceux d’entre nous qui ont grandi au début des années 2000), le protagoniste Chris (Izaac Wang) est sur le point de commencer l’école secondaire. Il découvre les coups de cœur des adolescents, leurs passe-temps, comment passer du temps avec les enfants cool et toutes les facettes du processus douloureux de recherche de votre identité d’adolescent angoissé.

En plus de ses détails merveilleusement spécifiques, le film présente également une performance remarquable de la grande Joan Chen dans le rôle de la mère de Chris. Tout en ayant affaire à son mari absent et à une belle-mère exigeante, elle jongle entre élever Chris et envoyer sa sœur aînée à l’université – tout en aspirant à avoir sa propre identité.

À Sundance, “Dìdi (弟弟)” a reçu un Prix Spécial du Jury pour sa distribution d’ensemble, le jury saluant la “belle symphonie” d’acteurs “qui a contribué à donner à ce film son sens du dynamisme et a contribué à donner vie aux joies et douleurs de grandir. Il a également remporté un prix du public, voté par le public. Il est facile de comprendre pourquoi le public s’est tourné vers ce premier long métrage réconfortant de Wang, qui a également récemment obtenu une nomination aux Oscars pour son court métrage Disney+, « Nǎi Nai & Wài Pó ».

Mira (Preeti Panigrahi) et Anila (Kani Kusruti) dans “Girls Will Be Girls”. Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

« Les filles seront des filles »

Les pressions sociales du lycée et le fait d’aimer et de détester nos parents sont également un fil conducteur dans «Les filles seront des filles» le premier long métrage assuré du réalisateur indien Shuchi Talati. Il raconte l’histoire de la protagoniste Mira (Preeti Panigrahi, qui a reçu un prix spécial du jury pour sa performance) tout au long de sa dernière année de lycée dans un internat en Inde. En tant que directrice de sa classe – c’est la première fois que l’école choisit une femme – elle est chargée de faire respecter des règles et des hiérarchies strictes qui découragent les jeunes femmes d’avoir du pouvoir d’action.

Pendant ce temps, elle a le béguin pour son camarade de classe Sri (Kesav Binoy Kiron). Sa mère, Anila (Kani Kusruti), permet aux deux hommes de se rencontrer fréquemment chez eux, essayant d’être la « maman cool ». Mais à mesure que la relation entre les deux hommes s’approfondit, Anila les surveille de près, ce qui fait monter la tension entre la mère et la fille. À travers ces relations compliquées et un décor juteux, Talati tisse une histoire captivante sur les désirs des adolescents et les structures patriarcales.

Lin Muran dans le rôle de Tu Wei (au centre), et Zu Feng (à gauche) et Guo Ke-Yu (à droite) dans le rôle de ses parents dans « Brève histoire d’une famille ». Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance

“Brève histoire d’une famille”

Comme Talati, le réalisateur chinois Jianjie Lin mélange habilement le personnel et le mondial dans «Brève histoire d’une famille.» Le drame captivant de Lin suit la dynamique antagoniste entre le lycéen Yan Shuo et son camarade de classe plus aisé, Tu Wei. La mère de Shuo est décédée quand il était jeune et son père est alcoolique. Il aspire donc à la cellule familiale stable de Wei et de ses parents, qui vivent confortablement dans un appartement spacieux et en hauteur. Shuo se rapproche progressivement des parents de Wei, qui commencent à le traiter comme leur propre fils, alimentant la jalousie et la rage de Wei.

Les débuts confiants de Lin utilisent ce thriller psychologique et tortueux sur le passage à l’âge adulte pour explorer les idées sur la nature complexe de la classe moyenne chinoise et sa nouvelle mobilité ascendante, ainsi que les effets à long terme de la politique chinoise de l’enfant unique. Sur le plan narratif, le film laisse continuellement les spectateurs dans l’incertitude et fait monter la tension entre les deux garçons, comme une cocotte minute sur le point d’exploser. C’est troublant – de la meilleure des manières.