Ces films de football et de coupe du monde ont de grands objectifs

Pas étonnant que les films de football soient souvent éclectiques et parfois inclassables, puisant dans plusieurs continents et genres. Prenez celui de John Huston Drame d’aventure de la Seconde Guerre mondiale “Escape to Victory”. Pelé, le légendaire attaquant brésilien, est rejoint par Sylvester Stallone, Michael Caine et de vrais footballeurs professionnels de toute l’Europe et d’Amérique du Nord et du Sud pour jouer au ballon contre des rivaux nazis. Et de Hong Kong, il y a la comédie à succès sur le kung-fu de Stephen Chow, “Shaolin Soccer”, un clin d’œil à la popularité croissante du football dans toute l’Asie, sortie un an avant la Coupe du monde de 2002 au Japon et en Corée du Sud. Non pas que les films de football soient tous sur la coopération mondiale et la badasserie des outsiders; d’autres films se moquent des plus grandes icônes du jeu. Pour cela, voir le brillamment déséquilibré “Diamantino”, une parodie de film d’espionnage portugais surréaliste mettant en vedette un sosie de Cristiano Ronaldo qui entre dans la zone en s’imaginant dans un champ de barbe à papa entouré de Poméraniens de la taille d’un éléphant.