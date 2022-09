Ces films de Bollywood présentent des affiches d’autres films

Les affiches de films font partie intégrante de l’industrie de l’entraînement. On les voit souvent à l’extérieur des salles de cinéma ou sur des panneaux d’affichage. Mais avez-vous déjà remarqué qu’ils figuraient dans des films sur les écrans argentés ? Fait intéressant, un utilisateur a partagé un fil Twitter avec une liste de films de Bollywood qui présentaient des affiches d’autres films en arrière-plan. La première photo montre Om Puri changeant la scène des pneus de voiture du film de 1983, Jaane Bhi Do Yaaro, qui présentait une affiche du film de 1981 Shodh en arrière-plan. En dehors de cela, la scène a également l’affiche d’Uski Roti (1969).

Un extrait de la légende disait: “Un fil sur les films hindi où vous apercevriez l’affiche d’un autre film hindi mettant en vedette un acteur.”

Un fil sur les films hindi où vous apercevriez l’affiche d’un autre film hindi mettant en vedette un acteur. La scène « Changer le pneu de voiture » d’Om Puri dans Jaane Bhi Do Yaaro (1983) a une affiche de lui de Shodh (1981) en arrière-plan. pic.twitter.com/Pao3lHGei6 — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Dans le tweet suivant, une scène a été montrée du multi-star de 1980 The Burning Train qui a Vinod Khanna et Dharmendra. En arrière-plan, on peut voir l’affiche de Shalimar de 1978.

L’affiche de Shalimar (1978) de Dharmendra comme on le voit dans le multi-vedette de l’acteur de 1980, The Burning Train. pic.twitter.com/sTRTZjoxiA — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Le suivant est un ensemble de deux images fixes du film Mere Apne de 1971 avec deux affiches de films des acteurs. Le premier est Sumita Sanyal avec Aashirwad (1968) et l’autre est le film de 1968 de Mehmoood, Sadhu Aur Shaitaan.

Affiche Aashirwad (1968) de Sumita Sanyal vue dans son autre film Mere Apne (1971). Fait intéressant, le plan de fin de Mere Apne présente une affiche de son autre membre de la distribution, la sortie de Mehmood en 1968, Sadhu Aur Shaitaan. pic.twitter.com/nRcxkK2RyQ — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Le cliché suivant est une scène mettant en vedette Kader Khan et Johnny Lever dans la comédie dramatique de 1998 Dulhe Raja debout “à côté d’une affiche d’Auzaar (1997) qui le présente également”.

Dans Dulhe Raja (1998), Johnny Lever se tient à côté d’une affiche d’Auzaar (1997) qui le représente également. pic.twitter.com/RXmW2rmzrp — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Le chapeau de Manoj Kumar se pointe avec une affiche de Purab Aur Pachhim (1970) dans Shor (1972). pic.twitter.com/yWUkT5epXk — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

La photo suivante est tirée de Bluff Master mettant en lumière le film Mem-Didi de Lalita Pawar de 1961.

L’ affiche de la comédie dramatique multi-stars Andaz Apna Apna a été vue dans le film Coolie No.1 de 1995 avec Govinda et Karisma Kapoor .

Comme @CinemaRareIN souligne, dans Coolie n ° 1 (1995), Govinda et Karisma Kapoor tentent d’assister à un spectacle d’ Andaz Apna Apna (1994) qui présente à nouveau les deux acteurs. pic.twitter.com/00UhIZxXMM — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 26 septembre 2022

L’affiche Kalank de Varun Dhawan a fait une apparition dans son film récemment sorti JugJugg Jeeyo.

Une affiche de Kalank (2019) de Varun Dhawan fait une apparition dans la récente sortie de l’acteur Jugjugg Jeeyo (2022). HT : @sachdeva_pankaj et @CinemaRareIN 👏 pic.twitter.com/t1BLCDPB1r — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 26 septembre 2022

Une affiche de Munna Bhai MBBS a été vue dans Gangs of Wasseypur -2 de Nawazuddin Siddiqui.

Une affiche de Munnabhai MBBS (2003) dans Gangs of Wasseypur de Nawazuddin Siddiqui – Partie 2 (2012). Nawaz a eu un petit rôle dans Munnabhai MBBS. Courtoisie: @debasishmisra pic.twitter.com/B4UabI7cJE — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 26 septembre 2022

Le drame romantique Life In A Metro a également eu un aperçu de l’affiche du film The Namesake d’Irrfan Khan en 2006.

Irrfan’s The Namesake (2006) vu dans le drame d’ensemble de l’acteur en 2007 Life in a… Metro. Une excellente trouvaille de @amlansarkr pic.twitter.com/k0ju9acTFp — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 26 septembre 2022

Une affiche de Mem-Didi (1961) de Lalita Pawar dans Bluff Master (1963) où elle joue la mère de Shammi Kapoor. pic.twitter.com/uYzerJkH6Y — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 26 septembre 2022

Mohan Choti dans Victoria n° 203 (1972). Une affiche de son hit de 1969 Ek Shriman Ek Shrimati peut être vue sur le mur derrière lui. pic.twitter.com/kiKbkpgI9f — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Waqt Ki Awaz (1988) de K Bapaiah a une affiche délibérément placée de son hit Maqsad de 1984 qui présentait également Shakti Kapoor et Asrani. pic.twitter.com/tvIMe6PE7z — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Shashi Kapoor debout à côté de sa propre affiche de Prem Patra (1962) dans Ye Dil Kisko Doon (1963). pic.twitter.com/2UxjXW9IHm — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Un témoignage de la longue carrière de l’acteur Keshav Rana dans le cinéma hindi. Une affiche de son film de 1964 Ayee Milan Ki Bela vu dans Shakti (1982) dans lequel il est également apparu. pic.twitter.com/G0zU4MJ9KY — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Le célèbre arrêt de bus de Chhoti Si Baat (1976) qui avait toujours une affiche de “Zameer” d’Amitabh Bachchan (1975) dessus. Curieusement, AB a fait une apparition dans Chhoti Si Baat. pic.twitter.com/pJaZbdrvVF — Pragyan Mohanty (@PragyanM) 25 septembre 2022

Le fil viral a incité les utilisateurs du site de microblogging à ajouter des films à la liste et est impressionné. L’un des utilisateurs a déclaré : “C’est tellement impressionnant, combien de temps a-t-il fallu pour trouver/collecter tout cela ? Je trouve également très amusant que les acteurs fassent référence à leurs propres chansons de films précédents ou chantent une réplique de la chanson d’un autre acteur.

C’est tellement impressionnant, combien de temps a-t-il fallu pour trouver/récupérer tout cela ? Je trouve également très amusant que les acteurs fassent référence à leurs propres chansons de films précédents ou chantent une réplique de la chanson d’un autre acteur – Mélanie Easton (@MelanieJEaston) 26 septembre 2022

Un autre a écrit: «Les chéris commencent par une affiche de Badla. Quel œuf de Pâques. Et quel fil encore.

Les chéris commencent par une affiche de Badla. Quel œuf de Pâques. Et quel fil encore @PragyanM https://t.co/KPynILSn12 – TheRandomCricketPhotosGuy (@RandomCricketP1) 26 septembre 2022

