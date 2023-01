Ces fenêtres solaires sont une alternative invisible aux panneaux solaires

Pendant des décennies, produire de l’énergie solaire a consisté à installer de grands panneaux solaires noirs sur votre toit. Et si vous pouviez générer de l’électricité en exploitant la lumière invisible qui traverse vos fenêtres ?

C’est la promesse des fenêtres solaires – une technologie de pointe qui pourrait changer la façon dont nous construisons des infrastructures durables et produisons de l’électricité à l’avenir.

La technologie a été créée par des chercheurs du MIT qui ont transformé le développement en une entreprise, Ubiquitous Energy, et un produit de fenêtre solaire appelé UE Power. Ubiquitous Energy affirme que ses panneaux solaires entièrement transparents sont “la première alternative esthétiquement acceptable et génératrice d’électricité au monde aux fenêtres traditionnelles”.

Les panneaux solaires traditionnels sont conçus pour capturer chaque photon de la lumière du soleil qui atterrit sur leur surface. Mais UE Power laisse passer les photons visibles à travers le verre, tout en capturant la lumière invisible, en particulier les ondes ultraviolettes et infrarouges. Cette lumière invisible est ensuite convertie en électricité, qui est dirigée par un petit fil qui sort de la fenêtre et se connecte au câblage du bâtiment, tout comme un système solaire standard. Le résultat est un morceau de verre qui ressemble à une fenêtre ordinaire, mais qui peut générer de l’énergie.

Énergie omniprésente



“La magie du solaire transparent est que nous pouvons intégrer la technologie solaire dans un produit qui existe déjà, car vous n’avez pas à le voir”, a déclaré Susan Stone, PDG d’Ubiquitous Energy. “C’est n’importe quel autre système solaire, mais il se trouve qu’il est vertical au lieu d’horizontal.”

La société a déployé l’alimentation UE dans 12 installations pilotes, notamment à la Michigan State University et à son propre siège social à Redwood, en Californie.

Les panneaux sont petits maintenant – environ 14 pouces sur 20 – mais la société travaille sur des plans pour construire sa propre usine de production pour fabriquer des panneaux solaires en verre du sol au plafond pour des applications commerciales. Stone affirme que ces panneaux commerciaux coûteraient 30 à 40 % de plus que le verre « passif » traditionnel.

Bien que vous ne puissiez pas encore acheter de fenêtres solaires pour votre maison, la société s’est associée au fabricant de verre Andersen Windows pour vendre les panneaux destinés aux résidences.

Énergie omniprésente



Ne captant qu’une partie de la lumière émise par le soleil, ces panneaux sont moins efficaces que les panneaux solaires traditionnels. Stone affirme que leur technologie représente environ 20% de l’efficacité des meilleurs panneaux solaires de leur catégorie. Mais contrairement à ces panneaux, qui doivent être installés de manière spécifique, Ubiquitous Energy affirme que son produit peut aller partout où vous placeriez du verre ordinaire.

À court terme, cela signifie des maisons et des immeubles de bureaux qui pourraient produire leur propre électricité et réduire la dépendance au réseau. À l’avenir, dit Stone, la technologie pourrait être utilisée pour créer des fenêtres intelligentes qui alimentent leurs propres capteurs.

“Ils peuvent permettre à une maison unifamiliale, par exemple, de réagir à son environnement”, a-t-elle déclaré. “Des capteurs qui vous disent : ‘Il pleut, fermez la fenêtre’ ou ‘Il fait chaud à l’intérieur, il fait frais dehors, ouvrez la fenêtre pour une aération mécanisée.’

Pour l’avenir, Ubiquitous envisage également des applications au-delà des maisons et des bâtiments commerciaux.

“L’un de mes endroits préférés où je veux mettre du solaire est sur la batterie de mon téléphone portable”, a déclaré Stone. “Ce serait incroyable si toutes ces voitures garées sur des parkings produisaient de l’électricité.

« Où placeriez-vous l’énergie solaire si vous n’aviez pas à la voir ? »

