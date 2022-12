Ces femmes ont fui la guerre d’Ukraine. Maintenant, ils construisent des drones à l’étranger pour aider à le combattre

Dans une usine à Riga, en Lettonie, Yulia Zaritskaya, 38 ans, presse soigneusement du silicone autour d’un composant électrique.

La mère de deux enfants est diplômée en droit et avant de fuir l’Ukraine, elle travaillait dans une bibliothèque chez elle à Dnipro. Depuis un mois, elle est employée sur une chaîne de production, assemblant des drones destinés aux lignes de front en Ukraine.

“Mon frère est là-bas pendant la guerre”, a-t-elle déclaré à CBC dans une interview fin novembre dans une usine de production de drones à Riga.

“Vous faites cela et pensez:” Eh bien, peut-être que cela aidera d’une manière ou d’une autre. Peut-être que cela rapprochera la victoire. “

Zaritskaya est l’une des quelque 30 réfugiés ukrainiens travaillant chez Atlas Aerospace, un fabricant de drones qui a déjà envoyé 400 kits en Ukraine, où les véhicules aériens sans pilote (UAV) changent rapidement la façon dont la guerre est menée.

Yulia Zaritskaya, 38 ans, a fui l’Ukraine avec ses deux enfants, mais son mari et son frère, pompier à Nikopol, de l’autre côté du fleuve Dnipro depuis le territoire occupé par la Russie, restent dans le pays. Elle travaille désormais sur une chaîne de production en Lettonie, assemblant des drones destinés au front. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Guerre de drones

La Russie et l’Ukraine utilisent toutes deux un large éventail de drones pour la surveillance et le combat, qui peuvent être menés à distance et à distance.

La technologie, qui comprend des drones fabriqués par des sous-traitants de la défense ainsi que des drones grand public appelés quadricoptères équipés de munitions, permet aux soldats d’être stationnés plus loin des lignes de front et de lancer des assauts ciblés.

Des vidéos non vérifiées publiées sur les réseaux sociaux montrent des drones survolant des tranchées et lâchant des grenades sur des soldats.

Une vidéo publiée fin octobre montrait un drone maritime, qui semblait esquiver le feu alors qu’il filait au-dessus de l’eau vers la flotte russe de la mer Noire au large de la Crimée.

La guerre de neuf mois s’est avérée être un terrain fertile pour les développeurs de drones qui créent et programment de nouveaux modèles basés sur ce qui a été appris du champ de bataille ukrainien.

Dans ce domaine en évolution rapide, les experts disent qu’il y a une poussée non seulement pour des drones moins chers et plus petits, mais aussi pour des modèles véritablement autonomes qui peuvent être déployés dans le cadre d’un essaim.

Un groupe de drones serait non seulement capable d’identifier des cibles, mais de prendre des décisions quant à l’opportunité d’attaquer ces cibles sans avoir besoin des commandes d’un opérateur au sol.

“Cela change la donne”, a déclaré Ivan Tolchinksy, PDG d’Atlas Aerospace.

“A l’avenir, la guerre appartiendra aux drones.”

REGARDER | L’armée ukrainienne de drones : Comment l’Ukraine a construit une “armée de drones” pour combattre la Russie Pour lutter contre l’immense puissance militaire de la Russie, l’Ukraine a construit une armée de drones, transformant des véhicules aériens de tous les jours en armes militaires qui ont contribué à changer l’élan de cette guerre.

Du ski à la surveillance

Pour Tolchinsky, produire des drones pour l’Ukraine est en quelque sorte un croisement de toutes ses expériences passées.

Il est né dans la ville de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, une région que la Russie et les forces séparatistes qu’elle contrôle se sont emparées pour la première fois en 2014.

Tolchinsky a quitté l’Ukraine à l’âge de 11 ans et a terminé ses études en Israël, avant de combattre dans la guerre du Liban en 2006 en tant que tireur d’élite.

Il a fabriqué son premier drone il y a environ huit ans pour capturer la vidéo d’un voyage de ski dans les Alpes suisses avec certains de ses amis universitaires.

Après avoir publié sa vidéo sur YouTube, il a été contacté par un investisseur intéressé, et maintenant son entreprise en croissance rapide, qui remplit traditionnellement des contrats avec les pays de l’OTAN et les groupes de recherche et de sauvetage, a orienté la majeure partie de sa production vers l’approvisionnement de l’Ukraine.

Ivan Tolchinsky est né dans la ville de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, et a combattu pour l’armée israélienne en tant que tireur d’élite au Liban en 2006. Il dit que son expérience de combat l’a aidé à entrer en contact avec les soldats ukrainiens qui pilotent les drones fabriqués par sa société. (Soumis par Ivan Tolchinsky)

Son drone de surveillance pèse environ 1,5 kg sans les accessoires, comme l’écran d’accompagnement utilisé par les soldats au sol pour contrôler le drone et regarder son flux vidéo en direct.

Le kit complet, qui comprend également des piles, coûte environ 30 000 $ canadiens et il dit qu’il est vendu à rabais à l’Ukraine.

Tolchinsky, qui a effectué plusieurs voyages en Ukraine pour livrer les drones et rencontrer des soldats, affirme que de petites équipes les utilisent pour détecter les positions russes, puis transmettent ces informations aux unités d’artillerie.

Les vidéos promotionnelles d’Atlas montrent des drones reconnaissant des équipements militaires russes spécifiques et suivant des personnes et des véhicules.

Embaucher des réfugiés

L’entreprise, qui a connu une expansion rapide, a embauché 29 réfugiés ukrainiens, qui ont tous dû se soumettre à des vérifications d’antécédents à la demande des services de sécurité lettons.

Quiconque a fui les communautés ukrainiennes actuellement occupées par la Russie a été exclu du processus d’embauche. Tolchinsky dit que les employer serait trop risqué, au cas où ils auraient des contacts russes à qui ils pourraient fournir des informations.

Atlas Aerospace a embauché 29 réfugiés ukrainiens et les a formés à la fabrication de drones de surveillance, qui sont vendus et expédiés en Ukraine, où ils deviennent un outil de plus en plus important sur le champ de bataille. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Certains de ses employés travaillaient auparavant comme médecins et/ou dans une fabrique de pain comme Alexandra Liaskovets, 29 ans, qui a parlé à CBC alors qu’elle assemblait son deuxième drone.

“Au début, tout était difficile”, a-t-elle déclaré. “C’était tout nouveau pour moi, un nouveau vocabulaire. Mais maintenant, chaque jour, j’en apprends plus.”

La plupart des employés parlent très peu l’anglais, qui est la langue dans laquelle les instructions sont imprimées, ils suivent donc de grandes photos qui affichent chaque étape du processus de construction du drone.

Tolchinsky prévoit de livrer plusieurs centaines de drones supplémentaires à l’Ukraine au cours des six prochains mois, et la société travaille sur un autre modèle qui pourrait aller au-delà de la surveillance pour combattre et être complètement autonome.

“Ce que nous voyons maintenant, c’est que presque tous les accidents se produisent à cause d’erreurs humaines”, a déclaré Tolchinksy.

La guerre en Ukraine a été “une véritable pépinière pour le développement des drones”, selon David Hambling, journaliste technologique basé à Londres et auteur d’un livre sur la guerre des drones.

Il dit que la prochaine grande poussée est un changement vers des drones autonomes qui peuvent être lancés en essaims.

David Hambling, l’auteur de “Swarm Troopers”, affirme que la guerre des drones évolue rapidement et que le prochain changement se fera vers des drones entièrement autonomes. (Jean-François Bisson/CBC)

Drones kamikazes

La iranien Drones Shahed-136 souvent appelés drones kamikazes car ils explosent lorsqu’ils atteignent leur cible, ont été déployés par la Russie en groupe, mais ils n’utilisent pas d’intelligence artificielle et sont simplement préprogrammés avec des coordonnées GPS.

Bien qu’ils aient causé des dommages importants au réseau électrique ukrainien, Hambling affirme qu’ils ne sont “pas un drone très avancé” et que de nombreux composants “sortent tout simplement de l’étagère”.

Dans un lieu tenu secret à Kiev, un soldat des forces spéciales ukrainiennes qui n’a pas voulu révéler son nom a montré à une équipe travaillant pour CBC News certains des drones kamikazes que l’armée avait abattus.

Ils contiennent des parties occidentales, y compris des composants d’antenne de la société Tallysman Wireless, basée à Ottawa.

Contacté par CBC, le président de Tallysman a déclaré que la société ne savait pas comment ses pièces se sont retrouvées dans un drone de fabrication iranienne, mais soupçonne qu’il a été divulgué à l’Iran depuis quelque part en Asie.

REGARDER | Des drones russes attaquent le réseau électrique ukrainien : L’attaque d’un drone russe laisse 1,5 million de personnes à Odessa, en Ukraine, sans électricité Toutes les infrastructures non critiques de la ville portuaire d’Odessa sont privées d’électricité à la suite d’intenses attaques aériennes de la Russie. Alors que l’hiver s’installe, les Ukrainiens se préparent au pire, craignant que Moscou continue d’utiliser l’énergie comme arme dans sa guerre.

Hambling dit que les drones kamikazes présentent un problème majeur car ils sont plus coûteux à abattre avec la défense aérienne qu’ils ne le sont à produire car ils sont loin d’être à la pointe de la technologie.

Au lieu de cela, il dit que les militaires et les entreprises de défense travaillent au développement de drones qui fonctionnent ensemble comme une “volée d’oiseaux”.

“Ils voient tous où se trouvent les uns les autres et ils s’évitent tous et ils sont tous capables de coopérer”, a déclaré Hambling.

“Quand ils attaquent quelque chose, ils attaqueront différentes cibles… plutôt que de viser tous le même.”

Les restes de deux drones Shahed-136 abattus par la défense antimissile ukrainienne se trouvent dans un lieu tenu secret à Kiev le 5 décembre. (Ivan Ermakov/CBC)

Drones moins chers et consommables

Hambling dit que la marine américaine travaille sur un projet secret appelé “Super Swarm”, qui est un plan pour lancer des milliers de drones en même temps afin de submerger une cible potentielle.

C’est un changement de stratégie qui, selon lui, a un impact sérieux sur l’équation des coûts autour des drones au combat.

Le drone Reaper de l’armée de l’air américaine, largement utilisé en Irak et en Afghanistan, est équipé de capteurs de haute technologie et de bombes guidées par GPS, mais il coûte plusieurs millions de dollars, ce qui signifie un gros coup financier si l’un d’eux est abattu.

“Je pense qu’il va y avoir une grande poussée pour la production de masse de petits drones bon marché et consommables”, a déclaré Hambling.

De retour à Riga, Tolchinsky dit que ses drones peuvent être lancés en groupe de cinq pour le moment, mais comme ils doivent être contrôlés par un opérateur, ils ne sont généralement lancés qu’en groupe de deux ou trois au maximum.

D’ici l’année prochaine, il veut produire des drones entièrement autonomes qui permettraient à un opérateur d’en lancer jusqu’à 50 à la fois.

Tolchinsky brandit un drone de surveillance aérienne chez Atlas Aerospace à Riga, en Lettonie, le 29 novembre. (Janis Laizans/CBC)

Au lieu d’avoir des soldats surveillant plusieurs écrans à la fois, il dit que les drones travailleront ensemble pour renvoyer un rapport de surveillance.

Il envisage que chaque brigade ukrainienne soit équipée de drones et dit que c’est là qu’il concentre ses efforts.

“Je ne rencontrerai pas du tout d’autres clients cette année”, a déclaré Tolchinsky.

“Je rencontre simplement des clients ukrainiens parce que je veux juste de plus en plus de commentaires pour améliorer notre système et voir comment nous pouvons les aider.”