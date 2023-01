Ces femmes éthiopiennes recyclent les déchets plastiques, une bouteille à la fois

Si vous pensez que notre production de déchets plastiques n’est pas préoccupante, détrompez-vous. Les Nations Unies ont déclaré que nous produisons 400 millions de tonnes de plastique chaque année. En fait, ils ont prévu que notre production mondiale de plastique primaire atteindrait 1 100 millions de tonnes d’ici 2050. Heureusement, tout n’est pas perdu. Une entreprise exclusivement féminine en Éthiopie s’est donné pour mission de collecter les déchets plastiques et de les transformer en nouveaux produits. La fondatrice, Derebe Lemma, exploite son entreprise depuis la capitale du pays, Addis-Abeba. Son objectif est de n’employer que des travailleuses. L’équipe de 72 femmes est chargée de collecter, trier et broyer les bouteilles en plastique. 4 000 kilogrammes de plastique broyé sont livrés quotidiennement à une entreprise textile chinoise.

Derebe Lemma aide également à gérer un autre problème en plus de s’attaquer au problème des déchets plastiques en Éthiopie. Trouver un emploi pour les femmes. « Je me suis concentré à n’employer que des travailleuses. Ce qui est unique dans mon entreprise, c’est que nos employés sont des femmes mariées issues de familles à faible revenu », a déclaré Lemma. L’entrepreneur a poursuivi en ajoutant : « Notre gouvernement m’a donné un grand lieu de travail, et [I am planning to] augmenter mes ouvriers de 72 à 300 femmes.

Le clip a été partagé par NowThis sur leur compte Twitter. Vérifiez le ici:

La gestion des déchets est abordée assez sérieusement en Éthiopie. Amref Health Africa dans le pays amène les jeunes à s’impliquer dans des activités génératrices de revenus. Ceci est fait en partie pour soutenir la gestion des déchets solides dans les bidonvilles d’Addis-Abeba. L’une de ces activités génératrices de revenus est la collecte des déchets solides. Les employés sont chargés de collecter les déchets plastiques jetés et de les acheminer vers des sites d’élimination appropriés. En collaboration avec les bureaux de gestion des déchets d’Addis-Abeba, Amref Health Africa en Éthiopie soutient trois groupes générateurs de revenus : Eshetaol Cleansing Service Association, Enimer Betsidat Yederek Koshasha Masweged Sira et Askual Sanitary Work Cooperative Society.

