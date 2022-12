Ces femmes distillatrices montent avec le boom du whisky américain

ANDRÉ WILSON En fait, je me souviens d’avoir été à l’université et d’avoir eu des amis qui ont quitté cet État et sont venus m’appeler et m’ont dit : « Il n’y a pas de bourbon du Kentucky ici. Ce n’était tout simplement pas une chose en dehors du Kentucky. Je me souviens quand vous alliez dans un bon steakhouse et que vous trouviez peut-être une bouteille de bourbon dans un bar à l’arrière. Maintenant, vous allez dans des bars et des restaurants et il pourrait y en avoir 500.

AUSTIN Il est passé d’un projet passionnel à, presque du jour au lendemain, avoir obtenu son diplôme pour jouer avec les grands garçons. À Kings County, nous nous sommes vraiment efforcés de viser les étoiles. Et même avec cette vision, nous avons sous-estimé ce que cette industrie pourrait faire, et l’intérêt qui en découlerait.

ARGILE RESSUSCITE Je suppose que c’est un bon problème à avoir, mais c’est toujours un problème – surtout dans une opération en croissance rapide comme celle de Michter.

WILSON Une grande entreprise comme Diageo et une petite entreprise familiale comme Michter’s sont deux expériences très différentes. Quand j’étais chez Diageo, j’ai eu l’opportunité de travailler avec tant de personnes incroyables à travers tant de grandes marques, de grandes marques, des marques à des millions de caisses. Chez Michter’s, les propriétaires, les Magliocco, sont une famille vraiment formidable, passionnée par le whisky américain. Et dans une petite entreprise, la passion est importante. Il garantit que vous êtes en feu. Je veux dire, tu as aussi choisi d’être là, non ?

Les choses sont-elles plus faciles maintenant ?

WILSON Je me souviens que lorsque j’ai commencé ici, j’étais dans une réunion de direction avec un groupe de personnes que je ne connaissais pas. Et ils parlaient de ce qui était génial dans l’entreprise et ils se disaient: “Oh, nous prenons des décisions si vite.” Et je regardais autour de moi en pensant : « Suis-je dans la bonne réunion ?

AUSTIN Je dirais que j’ai eu une trajectoire similaire à toi, Andrea, mais j’y suis juste venu de la direction opposée. Ce n’est que lorsque je suis arrivé chez Diageo que je me suis vraiment senti respecté et traité comme un professionnel, et j’ai apprécié cela. Quand j’avais 26 ans, je ne faisais pas exactement des choix de super-éduqués, et je ne comprenais pas vraiment et n’appréciais pas à quel point cet élément était important.

ressuscité Et maintenant, en 2022, vous êtes tous les deux en mesure de façonner ces cultures, même si les entreprises se développent rapidement.