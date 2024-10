Ces fausses peintures de Van Gogh ont trompé les experts

Les experts du musée Van Gogh d’Amsterdam affirment que trois tableaux appartenant à des collections privées, que l’on croyait appartenir à l’artiste, sont des faux, dont un qui a été authentifié par le musée et vendu pour près d’un million de dollars chez Christie’s en 2011.

UN rapport publié ce mois-ci dans le mensuel British Art Journal Magazine de Burlington et rédigé par Teio Meedendorp, Louis van Tilborgh et Saskia van Oudheusden met en lumière la manière dont les trois œuvres forgées, intitulées « Tête de femme », « Intérieur d’un restaurant » et « Cueilleur de bois », ont trompé les collectionneurs privés et même le l’institution éponyme de l’artiste depuis des années. Les résultats, indique le rapport, « posent des questions intrigantes sur leur statut, qu’il s’agisse de copies innocentes ou de contrefaçons destinées à tromper ».

Le tableau le plus remarquablement trompeur, « Tête de femme », qui aurait été achevé entre 1902 et 1909, a passé avec succès une étude technique de 2010 impliquant des rayons X et un examen microscopique et a été jugé conforme à la palette et à la technique d’application de la peinture de Vincent van Gogh. Il a été vendu un an plus tard à un collectionneur privé chez Christie’s à Londres.

La maison de ventes n’a pas encore répondu à Hyperallergiquedemande de commentaire.

« Tête de femme » a trompé les experts du musée Van Gogh dans une étude de 2010.

Les chercheurs qui ont effectué l’analyse initiale de « Tête de femme » ont cependant exprimé leurs inquiétudes quant aux traits du visage du sujet du portrait, écrivant en 2010 que « les traits détaillés près de la bouche et des sourcils semblent quelque peu étranges pour un van Gogh ». Cependant, ils ont déterminé qu’« il est difficile de distinguer ce qui existait à l’origine et ce qui a été ajouté plus tard », suggérant que les incohérences pourraient être dues à des tentatives de restauration ultérieures.

« Tête de femme » n’avait pas de provenance claire et a largement disparu des archives après 1945 avant de réapparaître entre les mains du collectionneur Gerbrand Visser. Il appartenait à la famille Wentges à partir de 1909.

Les chercheurs de l’étude de 2010 n’ont pas testé les pigments ni effectué d’analyse des matériaux sur le portrait, indique le rapport, ce qui aurait pu alerter la maison de ventes sur des problèmes d’authenticité avant la vente.

Ce n’est que lorsqu’une famille française a apporté au musée Van Gogh en 2019 un portrait presque identique intitulé « Tête de femme au bonnet vert » (vers 1885) que « Tête de femme » a été jugée inauthentique. Magazine de Burlington notes d’articles. Les auteurs ont écrit que van Gogh n’avait pas fait de copies de son œuvre pendant son séjour dans la ville néerlandaise de Nuenen, où il aurait peint le portrait, ce qui rend improbable deux versions de la même scène.

En 2022, une étude comparative a déterminé que l’œuvre qui leur a été apportée en 2019 était l’originale, constatant que la toile utilisée provenait du même rouleau que les autres peintures Nuenen de van Gogh. L’analyse des pigments a également révélé une absence de jaune de Naples et de vermillon, typiques de la palette de van Gogh, dans la fausse « Tête de femme »..»

Les auteurs ont écrit que le tableau inauthentique a été « exécuté par un copiste qui a presque certainement travaillé à partir de l’original et a fait tout son possible pour reproduire le tableau de Van Gogh aussi fidèlement que possible » entre 1902 et 1909.

Selon le trio d’experts, la copie n’a probablement pas été rédigée dans une « intention frauduleuse ».

Détail de « Wood Gatherer », précédemment attribué à Vincent van Gogh

Ils ont cependant suggéré dans le rapport que « Intérieur d’un restaurant », que l’on pensait initialement avoir été peint en 1888, avait été réalisé comme une contrefaçon délibérée au 20e siècle. Les chercheurs ont noté la présence d’un pigment bleu qui n’a été breveté qu’en 1935. Comme « Tête de femme », l’œuvre est apparue au Musée Van Gogh en 2021 pour analyse avec une provenance incertaine. Elle portait cependant un certificat d’authenticité de 1957 délivré par l’historien de l’art Jacob Baart de la Faille, qui a travaillé sur le premier catalogue raisonné de l’œuvre de van Gogh.

Même en soutenant son authenticité, les analystes du Musée Van Gogh l’ont considéré comme une dupe basée sur « un travail au pinceau large et sommaire » qui ne ressemblait pas à la technique de l’artiste.

Contrairement à l’original sur lequel elle était basée, conservée dans une collection privée, la réplique contenait également des tournesols, révélant aux chercheurs qu’il s’agissait « non seulement d’une copie innocente et maladroite, mais d’une contrefaçon délibérée ».

Le travail final examiné dans le Magazine de Burlington Le rapport était « Wood Gatherers » (vers 1904-1912), considéré comme une copie d’un autre ouvrage, « Wood Gatherers in the Snow » (1884). L’aquarelle a été acquise par la galerie d’art Oldenzeel à Rotterdam en 1912. Lorsqu’elle a été apportée au musée Van Gogh en 2020, le tableau a été désigné comme un faux, probablement une reproduction d’une photographie en noir et blanc du tableau authentique qui était publié en 1904. La copie omet un bâton en bois représenté dans l’original.

Les auteurs affirment que des œuvres inauthentiques ont commencé à infiltrer le marché de l’art néerlandais dès les premières années de la renommée de l’artiste. Cependant, ils ne peuvent pas savoir avec certitude pourquoi ces œuvres particulières ont été falsifiées.