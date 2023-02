Ces fans dévoués de SRK changent l’apparence de leur voiture avec chacun de ses nouveaux films

Après une longue période, un film d’action mettant en vedette Badshah de Bollywood et le roi Shah Rukh Khan est sorti le 25 janvier. Les fans de Shahrukh se pressent dans les salles pour regarder Pathaan. Un de ces fans fous de SRK est Vishal Singh, plutôt Vishahrukh, qui vit à Lucknow, et a fait des préparatifs complets pour regarder ce film avec sa femme Ruchi Singh. L’engouement de ce couple pour Shahrukh Khan est tel que le look de leur voiture change à chacun de ses films. Quel que soit le film sur le point de sortir en salles, toute la voiture est peinte de la même couleur et du même nom. Non seulement cela, le mari et la femme ont transformé toute leur maison en royaume du roi Khan.

La maison de Vishal Singh ressemble à un immense musée dédié à Shahrukh Khan. Des murs de sa maison au plafond, en passant par la salle de bain, la climatisation, les portes, la table et l’oreiller de la chambre jusqu’au temple, il y a tellement de photos de Shahrukh Khan qu’il est difficile de compter. S’il y a quelqu’un dans le pays qui est un vrai fan de Jabra de King Khan, c’est bien Vishal Singh et sa femme Ruchi Singh. De plus, ce couple mari et femme est également très proche de la famille de Shahrukh Khan.

Que dit le couple ?

Concernant le film Pathaan, Vishal Singh dit qu’il attendait depuis très longtemps le film d’action de Shah Rukh Khan, qui touche à sa fin maintenant. Étant un grand fan de Shahrukh, ce couple a décidé de regarder ce film au théâtre Maratha Mandir situé à Mumbai. Ils ont aussi d’autres plans pour profiter de ce moment. Ils ont également invité de nombreuses personnes de Bollywood là-bas. En dehors de cela, ils regarderont Pathaan avec les personnes âgées de la maison de retraite et quelques enfants économiquement faibles dans le théâtre et distribueront des bonbons entre eux. Par la suite, ils prévoient de visiter Mannat (Shahrukh House à Mumbai) et célébreront également la sortie du film chez Shahrukh. Vishal est très enthousiaste à propos de la sortie de ce film et semble tout à fait assuré de l’énorme succès du film. Il a dit que le film était déjà devenu un tube. Il compare le film Pathaan au succès de DDLJ. Il a déclaré: «Ses chansons atteignent déjà le palmarès des succès et sont appréciées des gens. Tout comme le film Dilwale Dulhania Le Jayenge a battu des records, de la même manière, le film Pathan établira également des records. Il dit que Boycott n’aura pas beaucoup d’effet sur le succès du film.”

L’épouse de Vishal Singh, Ruchi Singh, est également très sûre du grand succès du film. Elle a dit que les gens devaient regarder ce film. Elle insiste pour que tout le monde aille voir ce film avec toute la famille car, après la pandémie, c’est la première fois qu’un film d’action à gros budget d’un grand acteur sort. Elle semblait très optimiste quant au film et a déclaré que cela donnerait un bon divertissement aux gens.

