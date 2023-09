Ces fans des Blue Jays « se sentent rassasiés à tous points de vue » après avoir mangé 245 hot-dogs cette saison

Comme ça arrive5:28Ces deux-là deviennent des « huards » pour les hot-dogs

Jody Matheson a établi un record personnel mardi, alors que les Blue Jays de Toronto affrontaient les Yankees de New York à Toronto. Mais ce n’était pas avec un gros coup sûr, ni avec un nombre record de retraits au bâton.

Matheson a mangé son 105e hot-dog de la saison.

« C’était un dernier chien difficile de la saison. Mais ça a été une course fantastique », a déclaré le fan des Jays. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« C’était une soirée émouvante pour terminer une saison. Je suis reparti rassasié de toutes les manières possibles. »

Matheson et son ami Ryan Rushton, qui ont tous deux grandi à Brantford, en Ontario, sont les Loonie Dog Kings autoproclamés, et ils portent les grandes tenues de hot-dog pour correspondre au titre.

Chaque match des Jays du mardi, les concessions du Centre Rogers vendent des hot-dogs pour seulement un dollar chacun.

Cette saison, les Jays ont organisé 11 soirées de ce type et, selon l’équipe, ce fut une année record pour la promotion. Les fans ont dégusté 693 865 hot-dogs, soit une augmentation de plus de 200 000 par rapport à 2022.

Matheson et Rushton ont mangé un total de 245 hot-dogs, Rushton en mangeant 140 seul.

« Ryan m’a battu hors de l’eau chaque semaine », a déclaré Matheson.

Ils ont été fréquemment présentés sur le forum vidéo et à la télévision. Mardi dernier, ils ont été reconnus pour leur enthousiasme et leur appétit persistant en ayant l’honneur de lancer le premier lancer.

Les deux hommes ont été invités à lancer le premier lancer lors de la dernière soirée des huards de la saison. (Soumis par Jody Matheson)

Chiens finaux

Alors que les deux se préparaient à lancer le premier lancer pour le match de mardi, Matheson et Rushton se sont vus confrontés à un autre défi : le lanceur des Blue Jays, Erik Swanson, a demandé combien de hot-dogs ils prévoyaient de manger ensemble.

« Nous avons en quelque sorte haussé les épaules et dit : « probablement environ 25 ». C’est en quelque sorte notre moyenne cette année », a déclaré Rushton.

Swanson avait des attentes plus élevées pour le duo. Il les a mis au défi de manger 31 hot-dogs, soit un de plus que leur précédent record.

Les deux ont atteint ce record et ont reçu les éloges de Swanson pour leurs efforts sur Instagram.

Comment ça a commencé

La tradition des hot-dogs à 1 $ lors des matchs des Jays a commencé en 2019. Au début, c’était juste pour le premier match à domicile du mardi de chaque mois. Mais l’organisation l’a étendu à tous les matchs à domicile du mardi en 2022.

Le chemin vers la notoriété de Matheson et Rushton a commencé à la fin de cette saison. Matheson a dit que ses enfants allaient à un match et il a demandé s’il pouvait y participer.

« J’ai compris: ‘Papa, tu vas nous embarrasser maintenant' », a déclaré Matheson.

Il a donc acheté quelques tenues de hot-dog et a demandé à Rushton de le rejoindre pour le match.

« Nous sommes entrés, nous avons porté les costumes, nous avons pensé que nous monterions dans le Jumbotron, que les enfants seraient dans la section 500, ils nous verraient, ils diraient : « Est-ce que c’est juste mon père ? Et ce serait le fin de la blague », se souvient Matheson.

Mais les deux sont devenus populaires auprès du public et ont été fréquemment diffusés à la télévision pendant les matchs, le duo a donc continué jusqu’à la saison 2023.

Les partisans du Centre Rogers ont mangé un total de 693 865 hot-dogs au dollar en 11 matchs cette année, ont indiqué les Blue Jays. (Soumis par Jody Matheson)

Mangez tôt, mangez souvent

Rushton dit qu’il existe quelques astuces pour atteindre leur nombre élevé de hot-dogs. Cela commence dès leur réveil le matin. Ils reçoivent toujours un petit-déjeuner, puis un déjeuner léger.

Le gros du travail a lieu avant le début du jeu. Le duo arrive tôt au Centre Rogers afin de pouvoir se rendre dans leur section préférée avant de se mettre au travail.

« Vous en rangez autant que possible dès le début parce que les files d’attente sont courtes. Et puis cela vous permet aussi, vous savez, de vous détendre un peu plus tout au long du match », a déclaré Rushton.

« Il y a donc des moments où nous aurons terminé à 80% au moment où le jeu commence. Et puis nous le ralentissons en quelque sorte et nous nous adaptons à notre rythme tout au long du jeu. »

Mais les mangeurs de hot-dogs stars seront-ils prêts pour la saison 2024 des Blue Jays ? Matheson dit que cela dépend.

« Nous serons prêts à faire notre rapport, en attendant les examens médicaux. »