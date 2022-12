Ces expériences exceptionnelles de l’Okanagan sont de la bonne taille pour tout bas de vacances !

Pour les amoureux des animaux, envisagez une carte-cadeau pour découvrir des destinations comme la ferme Kangaroo Creek, le Musée canadien de la faune ou la ferme Don-O-Ray, tandis que les scientifiques en herbe s’amuseront au centre des sciences d’Okanagan. Les journées les plus nuageuses sont lumineuses à Planet Lazer et au H2O Adventure and Fitness Centre, et lorsqu’ils ont besoin de se défouler un peu, Energyplex et le Myra Canyon Adventure Park sont sûrs de les ranger de la meilleure façon possible ! Les fans de jeux vidéo adoreront l’Arcadia Virtual Reality Lounge et le Scandia Golf & Games, offrant le mélange parfait d’attractions modernes et de plaisir à l’ancienne.