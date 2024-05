Ces événements mentaux troublants pourraient être des signes avant-coureurs d’une maladie auto-immune.

Une étude récente publiée dans eMédecineClinique suggère qu’une augmentation des cauchemars et des hallucinations pourrait servir de signes avant-coureurs de maladies auto-immunes, telles que le lupus. Les chercheurs soutiennent que la reconnaissance de ces symptômes de santé mentale et neurologiques peut aider à prédire quand la maladie d’un patient est sur le point de s’aggraver, permettant ainsi une intervention plus précoce et potentiellement améliorant les soins aux patients.

Le lupus, ou lupus érythémateux disséminé, est une maladie auto-immune chronique dans laquelle le système immunitaire de l’organisme attaque par erreur ses propres tissus. Cette maladie peut affecter diverses parties du corps, notamment la peau, les articulations, les reins, le cœur, les poumons, les cellules sanguines et le cerveau. Les symptômes du lupus sont divers et comprennent souvent de la fatigue, des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et une inflammation des organes.

Ce qui rend le lupus particulièrement difficile à diagnostiquer et à gérer est sa nature imprévisible, où des périodes de maladie (poussées) alternent avec des périodes de rémission. La maladie peut varier considérablement d’une personne à l’autre, tant en termes de gravité que d’organes concernés.

L’un des aspects les moins connus mais significatifs du lupus est son impact sur le cerveau, entraînant des symptômes neuropsychiatriques tels que des sautes d’humeur, un dysfonctionnement cognitif, des convulsions et une psychose. Ces symptômes peuvent compliquer le diagnostic et le traitement du lupus, car ils sont souvent confondus avec des troubles psychiatriques primaires plutôt qu’avec des manifestations de la maladie auto-immune.

La motivation de cette étude est née de la nécessité de mieux comprendre et traiter les symptômes neuropsychiatriques associés au lupus. Les chercheurs ont observé que de nombreux patients atteints de lupus ont déclaré avoir eu des cauchemars et des hallucinations vifs et pénibles, qui n’étaient souvent pas signalés ou étaient attribués à tort à des problèmes psychiatriques. Ces symptômes peuvent être profondément pénibles pour les patients et, s’ils ne sont pas correctement compris, peuvent conduire à des traitements inappropriés et à des interventions retardées pour la maladie auto-immune sous-jacente.

L’étude visait à déterminer si ces symptômes de santé mentale pouvaient servir de signes avant-coureurs de poussées de maladie chez les patients atteints de lupus. En étudiant systématiquement la prévalence, le moment et la progression des symptômes tels que les cauchemars et les hallucinations, les chercheurs espéraient découvrir des modèles susceptibles de faciliter la prévision et la gestion de l’activité de la maladie.

Les chercheurs ont mené leur nouvelle étude en utilisant une approche mixte, combinant des enquêtes quantitatives et des entretiens qualitatifs pour recueillir des données complètes sur la santé mentale et les symptômes neurologiques ressentis par les personnes atteintes de maladies auto-immunes. Ils ont interrogé 676 personnes vivant avec le lupus et 400 cliniciens pour obtenir une compréhension globale de la prévalence et du timing de 29 symptômes différents, dont la dépression, les hallucinations et la perte d’équilibre.

En plus des enquêtes, les chercheurs ont mené des entretiens détaillés avec 69 patients souffrant de maladies rhumatismales auto-immunes systémiques (dont le lupus) et 50 cliniciens. Ces entretiens étaient semi-structurés, permettant aux participants de partager en profondeur leurs expériences et leurs points de vue.

L’une des découvertes les plus significatives a été la prévalence d’un sommeil de rêve perturbé chez les patients atteints de lupus. Environ trois patients sur cinq ont déclaré avoir fait des cauchemars vifs et pénibles.

Un tiers de ces patients ont indiqué que ces rêves perturbés se sont produits plus d’un an avant l’apparition d’autres symptômes du lupus. Cela suggère que les cauchemars pourraient servir de signe d’alerte précoce, signalant l’apparition imminente de la maladie bien avant l’apparition de symptômes physiques plus reconnaissables.

Les hallucinations étaient un autre symptôme courant signalé par les patients atteints de lupus, avec un peu moins d’un sur quatre en souffrant. Il est intéressant de noter que 85 % de ces patients ont eu des hallucinations au moment de l’apparition de la maladie ou plus tard.

L’étude a révélé une tendance selon laquelle trois patients sur cinq atteints de lupus et un patient sur trois souffrant d’autres affections liées à la rhumatologie ont signalé une augmentation du sommeil de rêve perturbé, souvent caractérisé par des cauchemars vifs et pénibles, juste avant de commencer à avoir des hallucinations. Ces résultats suggèrent une progression des cauchemars vers les hallucinations, ce qui indique que ces symptômes pourraient faire partie d’un spectre plus large de manifestations neurologiques associées aux poussées de maladies auto-immunes.

« Pendant de nombreuses années, j’ai discuté des cauchemars avec mes patients atteints de lupus et j’ai pensé qu’il y avait un lien avec l’activité de leur maladie », a expliqué l’auteur principal de l’étude, David D’Cruz, du King’s College de Londres. « Cette recherche en fournit la preuve, et nous encourageons fortement davantage de médecins à poser des questions sur les cauchemars et autres symptômes neuropsychiatriques – considérés comme inhabituels, mais en réalité très courants dans l’auto-immunité systémique – pour nous aider à détecter plus tôt les poussées de maladie. »

Les données qualitatives recueillies lors des entretiens avec les patients ont approfondi ces résultats. Les patients ont décrit leurs cauchemars comme étant extrêmement vifs et pénibles, impliquant souvent des thèmes d’attaque, de piégeage, d’écrasement ou de chute. Par exemple, un patient irlandais a décrit ses cauchemars comme « horribles, comme des meurtres, comme de la peau qui se détache des gens ».

Ces descriptions frappantes soulignent l’impact psychologique grave de tels symptômes et leur lien potentiel avec l’activité de la maladie. De plus, l’utilisation du terme « cauchemars » pour décrire les hallucinations a aidé les patients à comprendre et à articuler leurs expériences plus clairement, conduisant à ce que beaucoup ont décrit comme des moments « d’ampoule ».

L’étude a également mis en évidence une lacune dans la pratique clinique actuelle. De nombreux cliniciens n’avaient pas auparavant considéré les cauchemars et les hallucinations comme liés aux poussées de maladie. Cependant, après avoir pris connaissance des résultats de l’étude, la plupart des cliniciens ont convenu que la reconnaissance de ces symptômes pourrait servir de système d’alerte précoce, leur permettant d’intervenir plus tôt et potentiellement de prévenir de graves poussées. Les chercheurs ont souligné l’importance pour les cliniciens de discuter de ces symptômes avec leurs patients et de documenter la progression individuelle des symptômes de chaque patient afin d’améliorer les soins.

« Il est important que les cliniciens parlent à leurs patients de ces types de symptômes et prennent le temps d’écrire la progression individuelle des symptômes de chaque patient », a déclaré l’auteur principal Melanie Sloan du Département de santé publique et de soins primaires de l’Université de Cambridge. « Les patients savent souvent quels symptômes sont un mauvais signe que leur maladie est sur le point de s’aggraver, mais les patients et les médecins peuvent être réticents à discuter de santé mentale et de symptômes neurologiques, en particulier s’ils ne réalisent pas que ceux-ci peuvent faire partie des maladies auto-immunes. .»

Les résultats de l’étude suggèrent que les cauchemars et les hallucinations pourraient être des indicateurs significatifs de l’activité de la maladie. Mais il y a quelques limites à noter. Les données reposaient en grande partie sur les déclarations des patients, qui peuvent être sujettes à un biais de rappel. De plus, l’étude n’a pas vérifié les diagnostics et l’échantillon pourrait ne pas être entièrement représentatif de la population de patients au sens large. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester quantitativement la théorie selon laquelle les symptômes neurologiques et psychiatriques peuvent servir d’indicateurs précoces des poussées de maladies auto-immunes.

Les études futures devraient également explorer les mécanismes potentiels sous-tendant l’association entre les perturbations du sommeil, les cauchemars et l’activité des maladies auto-immunes. Cela pourrait impliquer d’examiner les changements dans l’activité cérébrale et la fonction immunitaire au cours de la progression de la maladie.

Guy Leschziner, auteur de l’étude et neurologue à l’hôpital Guys et St Thomas, et auteur de The Secret World of Sleep, a déclaré : « Nous sommes conscients depuis longtemps que des altérations du rêve peuvent signifier des changements dans la santé physique, neurologique et mentale, et peuvent parfois être des indicateurs précoces d’une maladie. Cependant, il s’agit de la première preuve que les cauchemars peuvent également nous aider à surveiller une maladie auto-immune aussi grave que le lupus, et c’est une indication importante pour les patients et les cliniciens que les symptômes du sommeil peuvent nous avertir d’une rechute imminente.

L’étude, « Prodromes neuropsychiatriques et timing des symptômes en relation avec l’apparition de la maladie et/ou les poussées de LED : résultats de l’étude internationale INSPIRE à méthodes mixtes», a été rédigé par Melanie Sloan, James A. Bourgeois, Guy Leschziner, Thomas A. Pollak, Mervi Pitkanen, Rupert Harwood, Michael Bosley, Alessandra Bortoluzzi, Laura Andreoli, Wendy Diment, James Brimicombe, Mandeep Ubhi, Colette Barrere, Felix Naughton. , Caroline Gordon et David D’Cruz.