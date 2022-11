Ces étudiants sont confrontés à des pressions économiques réelles. Les cours obligatoires de littératie financière peuvent aider

Novembre est mois de la littératie financière et il n’y avait pas moyen de se cacher des nouvelles économiques effrayantes, même pour les élèves du secondaire.

«Je peux voir les prix augmenter en termes de nourriture que j’achète, de vêtements que j’achète et des finances régulières des étudiants», a déclaré Anand Desaigoudar, un élève de 12e année à l’école secondaire Old Scona Academic à Edmonton.

L’inflation, la hausse des taux d’intérêt et les craintes d’une récession sont inquiétantes, même pour les enfants qui disent se sentir chanceux. La camarade de classe de Desaigoudar, Aurora Shi, s’inquiète pour l’université et au-delà.

“Il n’y a pas vraiment de tampon entre le stade où mes parents paient tout et celui où je paie tout”, a déclaré Shi. “Je pense donc que l’apprentissage de l’argent est important pour que je puisse préparer mon avenir.”

REGARDER | Les cours de littératie financière donnent aux étudiants des outils pour le monde réel : Les experts disent que la littératie financière devrait être obligatoire dans les écoles Avec l’augmentation du coût de la vie, les experts disent que les écoles devraient faire plus pour aider les jeunes à apprendre à gérer leur argent, et même rendre obligatoires les cours de littératie financière pour obtenir leur diplôme.

Environ 30 élèves ont assisté à la leçon facultative de littératie financière pendant leur pause déjeuner la semaine dernière. Le cours, qui se concentre sur les fraudes et les escroqueries, est un exemple de l’évolution de l’éducation financière.

Qu’il s’agisse de cours de mathématiques ou d’autres cours, plusieurs provinces ont récemment révisé les cours de littératie financière offerts aux élèves du primaire au secondaire.

Gary Rabbior est président de la Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) à Toronto, un organisme sans but lucratif qui élabore des programmes et des outils de littératie financière pour les écoles.

Il dit que les questions financières – du magasinage en ligne à l’investissement en passant par la gestion de la dette – sont devenues beaucoup plus complexes qu’auparavant et croit qu’il devrait y avoir un cours obligatoire de littératie financière enseigné dans les écoles secondaires du Canada.

“Nous devons à nos enfants de pouvoir les éduquer, de leur donner les moyens de prendre les meilleures décisions qu’ils peuvent prendre.”

L’éducation financière évolue

À mesure que les pressions économiques augmentent, Rabbior dit que le besoin d’une éducation financière pertinente devient plus évident.

“Je pense que la tête de beaucoup de gens tourbillonne avec le type de changement qui se produit, les types de facteurs économiques qui affectent leur vie.”

Souvent enseignée en mathématiques, la littératie financière fait également partie des cours de comptabilité, d’économie, d’entrepreneuriat, d’études sociales et d’éducation physique et de bien-être dans certaines provinces.

La Colombie-Britannique a révisé sa façon d’enseigner l’éducation financière, principalement en mathématiques, de la maternelle à la 12e année en 2018, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest adoptant leur nouveau programme.

L’Ontario a révisé la façon dont la littératie financière est enseignée dans un cours d’études de carrière en 2020 et des cours de mathématiques en 2021.

Cet été, l’Alberta a annoncé qu’elle mettrait à jour son programme de littératie financière pour donner aux étudiants « les connaissances et les compétences financières indispensables à la réussite personnelle et professionnelle ».

Les changements impliquent un investissement de 5 millions de dollars avec trois partenaires indépendants pour développer des programmes de littératie financière au cours des trois prochaines années, dont 1,5 million de dollars iront à la FCEE.

L’Alberta enseigne la littératie financière en mathématiques, en études sociales et dans un cours obligatoire de 10e année « Gestion de carrière et de vie ».

REGARDER | Quelles sont les préoccupations financières des étudiants? Les étudiants partagent leurs plus gros soucis financiers Les élèves d’Edmonton Aurora Shi et Anand Desaigoudar partagent ce qu’ils veulent en savoir plus, tandis que l’enseignant Gerald Chung explique pourquoi la littératie financière est importante pour les enfants d’aujourd’hui.

Terre-Neuve-et-Labrador a mis à jour son cours obligatoire d’éducation à la carrière pour les élèves du secondaire cet automne pour inclure plus de leçons sur la littératie financière personnelle, après avoir lancé la classe il y a à peine deux ans.

Rabbior dit que ces cours de type compétences de vie sont l’endroit idéal pour l’éducation financière.

“C’est une façon très efficace de procéder, car vous planifiez vraiment la vie à venir, à la fois la carrière que vous allez avoir, l’argent que vous allez gagner et la façon dont vous allez le gérer efficacement.”

Alors qu’il applaudit les provinces qui s’apprêtent à mettre à jour leurs programmes de littératie financière, il dit également que la façon dont ces leçons sont mises en œuvre à travers le pays est “assez aléatoire et instable en termes d’approches différentes qui sont adoptées”.

Rendre obligatoires les cours de littératie financière

Rabbior souhaite que chaque province crée un cours obligatoire au secondaire uniquement sur la littératie financière pour « tout mettre en place pour les enfants avant qu’ils n’entrent dans le monde de la prise de décision financière ».

“C’est en quelque sorte notre dernière chance de nous assurer que les enfants disposent des connaissances et des compétences dont ils ont besoin”, a-t-il déclaré.

Cet automne, la Saskatchewan a lancé deux cours du secondaire portant uniquement sur la littératie financière, mais ils sont facultatifs. Bien que Rabbior dise qu’ils sont bien conçus, si les cours ne comptent pas comme des cours crédités pour l’université, les étudiants ne les suivent pas souvent.

L’enseignant d’Edmonton, Gerald Chung, croit en l’idée d’un cours obligatoire de littératie financière, mais il n’est pas sûr que cela fonctionnerait à l’échelle nationale, étant donné que chaque province gère l’éducation différemment. (Trevor Wilson/CBC)

L’enseignant d’Edmonton, Gerald Chung, dit qu’il n’est pas sûr qu’un cours obligatoire de littératie financière fonctionnerait à l’échelle nationale, étant donné que chaque province gère l’éducation différemment.

L’instructeur du club d’affaires des étudiants à Old Scona Academic dit que même s’il aime l’idée d’un cours obligatoire, de nombreux éducateurs soutiennent que “la littératie financière peut être enseignée dans d’autres cours” qui sont déjà obligatoires.

Mais Vanessa Bowen, conseillère financière et CPA à Toronto, affirme qu’un cours obligatoire exclusivement pour la littératie financière est logique.

Bowen est la fondatrice de Mint Worthy Co. Inc., une plateforme d’éducation financière pour les femmes. Alors qu’elle venait juste de sortir de l’école et qu’elle occupait un nouvel emploi dans la comptabilité, elle a eu des problèmes pour louer un condo coûteux et dépenser trop d’argent pour les dîners et les vêtements.

Elle dit qu’elle a sombré dans une crise financière qui, selon elle, aurait pu être évitée si elle avait pu suivre un cours sur la planification financière personnelle au lycée.

“J’aurais évité beaucoup de ces erreurs financières”, a déclaré Bowen. “Oh, mon Dieu, ça m’aurait aidé à prendre des décisions immensément meilleures.”

Elle dit qu’une telle classe pourrait même “changer la trajectoire de notre économie, la façon dont les gens dépensent, le niveau d’endettement que nous avons”. Mais elle dit que les parents ont aussi un rôle à jouer dans l’enseignement de la responsabilité financière.

REGARDER | Une experte en finances personnelles partage ses propres difficultés financières : Expert en finances personnelles sur la façon dont la littératie financière aiderait les étudiants Vanessa Bowen, CPA et fondatrice de Mint Worthy Co. Inc., une plateforme de coaching en finances personnelles, partage son expérience de lutte avec l’argent et comment un cours de littératie financière l’aurait aidée lorsqu’elle a commencé à travailler.

Argent et santé mentale

Rabbior espère que les élèves acquièrent les compétences dont ils ont besoin à l’école pour être non seulement financièrement compétents, mais financièrement capables.

“Nous essayons de faire bien plus que simplement aider les enfants à choisir la bonne carte de crédit. Nous essayons de développer les compétences et les connaissances qui les aideront à garder le contrôle de leur vie.”

L’idée de contrôle est importante, dit-il, parce que des études montrent une corrélation très étroite entre santé financière et santé mentale .

Shi, l’étudiante d’Edmonton, ressent un certain stress financier.

“C’est un peu écrasant pour le moment, parce que … les choses dont je devrais m’inquiéter à l’avenir sont comme le loyer et comme payer ma propre nourriture et payer les frais de scolarité.”

Elle a noté qu’il est facile d’acheter des choses sans réfléchir, mais a déclaré: “Dès que vous devez rembourser, vous réalisez que vos décisions ont un impact réel sur votre avenir.”