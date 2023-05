Ces étudiants du Nunavik ont ​​aidé à écrire et à illustrer leur propre livre primé

Lorsque les élèves de Nelly Duvicq ont tenu une édition imprimée de L’inugagullirq entre leurs mains pour la première fois il y a quelques semaines, leur fierté était palpable.

C’était la fin d’un processus de six mois pour les élèves de 5e, 6e et 7e année de l’école Nuvviti à Ivujivik, le village le plus au nord du territoire inuit du Nunavik, près de l’endroit où le détroit d’Hudson rencontre la baie d’Hudson.

L’inugagullirqbasé sur une légende inuite locale, a été publié en ligne dans le cadre de Un livre à la fois un projet de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) associant des étudiants du primaire et de l’UQAM, qui travaillent ensemble à la création d’un livre illustré.

C’est la première fois qu’une école du Nunavik s’implique dans Un livre à la fois, qui s’associe généralement à une école montréalaise. Et le résultat s’est avéré être un énorme succès.

Sept étudiants d’Ivujivik, au Québec, ont publié un livre pour enfants qui s’inspire d’une légende inuite locale — une initiative qui, selon le maire de la communauté la plus septentrionale du Québec, « aidera à préserver notre langue chez nos jeunes ». (Un livre à la fois)

Le 26 mai, Duvicq, qui enseigne le français langue seconde à Nuvviti, accompagnera trois des élèves auteurs à Montréal pour recevoir l’un des prix de reconnaissance en lecture du gouvernement du Québec.

Une histoire enracinée à Ivujivik

Duvicq, qui a déménagé dans la communauté du sud de la France il y a 13 ans, dit que lorsqu’elle a entendu parler pour la première fois d’Un livre à la fois en octobre dernier, elle a demandé à sa classe sur quoi elle aimerait écrire.

« À propos d’Ivujivik », dit-elle, lui ont-ils dit.

Duvicq a ensuite invité deux anciens de la communauté dans sa classe pour inspirer ses élèves pour leur histoire originale.

Le livre s’inspire d’une légende inuit traditionnelle, suivant une famille lors d’un voyage de pêche où l’un des membres de la famille rencontre le inugagullirq – une « mini-version des humains, mais beaucoup plus intelligente », explique Ulluria Mangiok, 12 ans, l’une des co-auteurs et la fille de Duvicq.

« J’avais l’impression que c’était enfin une petite histoire sur quelque chose que nous aimons vraiment », a déclaré Ulluria.

Siasi Naluiyuk, à gauche, et Qumaq Mangiuk Iyaituk, à droite, ont travaillé sur l’art du livre lors d’un atelier en novembre. Les élèves ont illustré le livre avec l’aide de leurs professeurs. (Soumis par Alexandrine Hugonnier)

« Nous avons créé une histoire en novembre », a déclaré Geneviève Lafrance, professeure de littérature française à l’UQAM, qui a aidé les étudiants à peaufiner le texte de l’histoire et à dessiner les illustrations.

Elle a visité l’école aux côtés de ses collègues, Alexandrine Hugonnier, étudiante à l’UQAM, et Daniel Chartier, professeur à l’UQAM et directeur du Laboratoire international de recherche sur l’imaginaire du Nord, de l’hiver et de l’Arctique.

« Après cela, les enfants, ils ont traduit eux-mêmes l’histoire en inuktitut avec l’aide de leur enseignante d’inuktitut », a déclaré Lafrance. Un autre des élèves, Deseray Qaunaaluk, a raconté la version inuktitut du livre audio.

Lafrance était là, à Ivujivik, à la fin mars, lorsque l’école a organisé une soirée de lancement de livre — la première du genre dans la communauté de 480 personnes.

Étudiants, enseignants et professeurs de l’Université du Québec à Montréal ont collaboré à la réalisation de la version finale du livre jeunesse. L’équipe a célébré lors d’une soirée de lancement de livre en mars. (Soumis par Fotozalafred/Nuvviti School)

Préserver les histoires, langue inuit

Le maire d’Ivujivik, Adamie Kalingo, dit avoir appris la légende du inugagullirq quand il avait 10 ou 11 ans.

« Nous n’avions aucun document écrit ou quoi que ce soit de ce genre », a-t-il déclaré. « Tout s’est fait de bouche à oreille. »

Le livre s’inspire d’une légende inuite traditionnelle, suivant une famille lors d’un voyage de pêche où l’un des membres de la famille rencontre l’inugagullirq – une « mini-version des humains, mais beaucoup plus intelligente ». (Un livre à la fois)

Le livre, a-t-il dit, est le genre d’initiative « qui aidera à préserver notre langue parmi nos jeunes ».

Kalingo dit qu’il est impressionné par les réalisations des élèves — et la reconnaissance du gouvernement provincial que cela a valu.

« Naturellement, j’étais ravi de cela et très fier des jeunes qui ont produit un livre, sachant qu’ils sont de ma famille et qu’ils viennent de cette ville », a déclaré Kalingo.

« Je veux juste que ce genre de choses continue dans le futur. »

La préoccupation de Kalingo concernant la préservation de la culture inuit dans le contexte des pressions modernes est quelque chose que Duvicq a entendu de la part des aînés et des étudiants.

C’est une culture qu’ils sont désireux de partager.

Qumaq Mangiuk Iyaituk et sa petite-fille Elisapi Ainalik ont ​​assisté au lancement du livre de l’école en mars. (École Fotozalafred/Nuvviti)

« Ils étaient si heureux que n’importe qui pouvait écouter », a déclaré Duvicq.

« Quelqu’un de Montréal, quelqu’un de France, quelqu’un de n’importe où dans le monde qui clique sur le livre, voit le livre et écoute. »

« Ce qui est important ici, c’est que ces écrits puissent rester. Et le fait que ça cible les enfants, je veux dire qu’on passe [on] ce morceau de culture. »

Sa fille Ulluria, qui a également raconté la version française du livre audio, est d’accord.

« Quand je parcourais les pages, je me disais » Wow « , a-t-elle déclaré. « D’autres personnes peuvent maintenant lire le livre et comprendre en quelque sorte le genre d’histoires que les Inuits ont. »